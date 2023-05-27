Samsung'un Yaklaşan Galaxy Z Flip 5 Modelinin Renk Seçenekleri Belli Oldu

Samsung'un yaklaşan Unpacked etkinliğinde yeni nesil Galaxy katlanabilir cihazlar, akıllı saatler ve tabletleri tanıtması bekleniyor. Bu yıl, etkinliğin olağan Ağustos zaman çizelgesi yerine Temmuz ayı sonunda gerçekleşmesi bekleniyor. Resmî lansman öncesinde, Samsung Galaxy Z Flip 5 birçok sızıntı ve söylentiye konu oldu. Şimdi ise yaklaşan cihazın renk varyantlarının ayrıntıları ortaya çıktı.

Yeni gelişme Display Supply Chain Consultants (DSCC) CEO'su Ross Young'dan geldi. Young'ın tweet'ine göre Samsung Galaxy Z Flip 5 dört yeni renk seçeneğiyle gelecek. Bunlar Mavi, Yeşil, Platin ve Sarı. Young, cihazın daha önceki Bej, Gri, Açık Yeşil ve Açık Pembe renkleri de dâhil olmak üzere diğer renklerde de mevcut olacağını ekliyor.

Samsung Galaxy Z Flip 5, Dört Yeni Renk Seçeneğiyle Geliyor

Sızan görüntülere göre Samsung Galaxy Z Flip 5'in OPPO Find N2 Flip, Vivo X Flip ve yakında çıkacak olan Motorola Razr Ultra'nın kervanına katılan büyük bir ikincil ekrana sahip olacağı neredeyse kesin.

Bununla birlikte, Güney Koreli markanın yeni nesil katlanabilir kapaklı telefonunun ekranı, çift arka kamera kurulumu için yeterli alan olmasını sağlamak için klasör benzeri bir simge gibi görünecek.

Ekranın 3,4 inç boyutunda ve 720p çözünürlükte olması bekleniyor. Önceki bir rapora göre cihazın siyah bir arka paneli olacak ve bu da ekran aydınlatılmadığında garip görünecek olan klasör benzeri kesimi ortadan kaldıracak.

Peki sizin Samsung Galaxy Z Flip 5'ten beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.