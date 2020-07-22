Samsung Galaxy Z Flip 5G Tanıtıldı, İşte Fiyatı ve Özellikleri

Samsung Galaxy Z Flip 5G’nin 5 Ağustos Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılması bekleniyordu ancak şirket sürpriz yaptı. Katlanabilir telefonun fiyatını resmi olarak duyurduktan sonra cihazı tanıttı. Samsung Galaxy Z Flip 5G özellikleri ve fiyatı haberimizde.

Samsung Galaxy Z Flip 5G Özellikleri

Samsung, 5 Ağustos Unpacked etkinliği için listesinden bir telefonu çıkarmaya karar verdi ve bugün Galaxy Z Flip 5G’yi duyurdu. Katlanabilir ekranlı akıllı telefonun tasarımından özelliklerine fiyatına kadar her şey haftalar öncesinden sızdırılmıştı, sürpriz yok. Galaxy Z Flip 5G, donanımının çoğunu Galaxy Z Flip’den miras alıyor; 5G modem, iki yeni renk seçeneği (Mistik Bronz vee Mistik Gri) ve Snapdragon 865 Plus işlemci eklenmesi dışında bir fark yok.

5G modelinde menteşe 0.1mm daha kalın, aynı 183gr ağırlığında. İçte 6.7 inç 2636 x 1080 piksel katlanır Dinamik AMOLED ekran, dışta 1.1 inç 300 x 112 piksel Super AMOLED kapak ekranı mevcut. Dışta iki kamera mevcut; f/1.8 diyafram açıklığına sahip 12 megapiksel normal kamera ve f/2.2 diyafram açıklığına sahip 12 megapiksel ultra geniş açılı kamera. İçte otomatik odaklama özellikli, f/2.4 diyafram açıklığına sahip 10 megapiksel selfie kamera bulunuyor.

Galaxy Z Flip 5G, bazı uygulamaları ikiye ayıran (kamera vizörünü ekranın üst yarısında ve kontrolleri altta gösterme gibi) Flex Mode gibi form faktöründen yararlanmak için birkaç özel özellik getiren OneUI 2.1 yazılımı üzerinde çalışıyor.

Samsung Galaxy Z Flip 5G Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Galaxy Z Flip 5G, 7 Ağustos’ta Mistik Bronz (Mystic Bronze) vee Mistik Gri (Mystic Grey) renk seçeneğiyle satışa sunulacak. Amerika’da AT&T ve T-Mobile tarafından 1450 dolar fiyatla satışa sunulacak. Almanya’da ön siparişler bugün başlıyor.