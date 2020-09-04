Mistik Beyaz Renkli Samsung Galaxy Z Flip 5G Göründü

Bu yılın başlarında Galaxy S20 serisiyle birlikte çıkış yapan Galaxy Z Flip, Samsung’un Ultra İnce Cam (UTG) özelliğine sahip ilk katlanabilir akıllı telefonu olmasının yanı sıra ilk kapaklı katlanabilir cihaz. Şirket, birkaç ay sonra bu cihazın mat yüzeyli iki yeni renkte Snapdragon 865 Plus işlemciden güç alan 5G versiyonu Galaxy Z Flip 5G'yi piyasaya sürdü. Şimdi canlı görsel sızıntısı, telefonun yeni beya rengini gözler önüne seriyor.

Samsung Galaxy Z Flip 5G Mistik Beyaz Rengiyle Görüldü

Samsung, amiral gemisi akıllı telefonlarının tanıtımlarından birkaç ay sonra yeni renk seçeneklerini piyasaya sürmesiyle biliniyor. Şirket, son olarak Nisan ayında Galaxy S20 Ultra modelini Bulut Beyazı rengiyle çıkardı ancak Çin gibi belirli bölgelerde satışa sundu. Güney Koreli teknoloji devi, benzer şekilde yakında Galaxy Z Flip 5G’nin Mistik Beyaz renkli modelini satışa sunabilir. Görselin nereden alındığı, kaynağı belli olmasa da MisTik Beyaz renkli Galaxy Z Flip 5G, Güney Kore’deki bir perakende mağazasında sergilenmiş gibi duruyor. Samsung henüz resmi olarak duyurmasa da cihazın son kullanıcılara gönderilmeye hazır olduğu ortada. Şirket belki de 9 Eylül’de Çin’de düzenleyeceği Galaxy Z Fold2 tanıtım etkinliğinde çıkış tarihini paylaşacak.

Beyaz renkli akıllı telefonların geri dönüşünü görmek ilginç. Telefonlardaki beyaz renkli cam paneller parlak olsa bile lekeleri çok iyi gizleyebiliyor. Galaxy Z Flip 5G’nin Mistik Beyaz renk varyantında cam tıpkı diğer iki renk olan Mistik Gri ve Mistik Bronz gibi mat bir yüzeye sahip gibi görünüyor.