Samsung Galaxy Z Flip 5G, Erken Ön Siparişe Açılacak

Samsung Galaxy Note 20 lansmanı 5 Ağustos’ta gerçekleşecek. Note 20 serisi ile birlikte iki katlanabilir akıllı telefon modeli tanıtılacak. Bunlardan biri olacak Galaxy Z Flip 5G’nin çıkış tarihi şimdiden paylaşıldı. Tarihi veren isim ise Samsung.

Samsung Galaxy Z Flip 5G Çıkış Tarihi

Samsung Unpacked etkinliğine bir aydan kısa bir süre kaldı. Note 20 ve Note 20 Ultra, geceye damgası vuracak ancak katlanan telefonlar da merakla bekleniyor. 5 Ağustos'ta tanıtılacağı kesin olan Galaxy Z Flip 5G’yi bekleyenler için güzel haber bizzat Samsung’dan geldi. Samsung Galaxy için özel olarak açılan Weibo hesabı üzerinden telefonun 22 Temmuz’da ön siparişe açılacağı paylaşıldı. Bu arada etkinliğin Çin için olduğunu, küresel etkinliğin önümüzdeki ay yapılacağını da belirtelim.

Galaxy Z Flip 5G Yeni Renkle Gelecek

Qualcomm’un Snapdragon 865 Plus işlemcisini kullanan ilk telefonlardan biri olacak Galaxy Z Flip 5G, önceki modele kıyasla sadece bağlantı noktasında ayrılacak; ekran, kamera, batarya dahil tüm özellikleri aynı olacak. 5G dışında farklı olarak yeni bir renk “Mistik Bronz” göreceğiz. Yeni renk bu telefona özel olmayacak; Galaxy Fold 2, Galaxy Note 20, Galaxy Watch 3 akıllı saat ve hatta Galaxy Buds Live kulaklık, bu renkle gelecek.