Katlanabilir Telefon Samsung Galaxy Z Flip 5G Görüntülendi, İşte Özellikleri

Samsung, 5 Ağustos’ta Galaxy Note 20 serisi ile birlikte iki katlanabilir telefon tanıtacak. Etkinlikte göreceğimiz iki katlanabilir akıllı telefondan biri Galaxy Z Flip 5G olacak. Geçtiğimiz sene tanıtılan ve yüksek fiyatına rağmen ilgi gören Galaxy Z Flip’in yeni versiyonu olacak telefon, TENAA’da göründü. İşte Samsung Galaxy Z Flip 5G tasarımı ve teknik özellikleri

Samsung Galaxy Z Flip 5G Özellikleri

Samsung’un gelecek Unpacked etkinliğinde tanıtacağı katlanabilir telefonlardan Galaxy Z Flip 5G, son olarak Çin’in sosyal ağ platformu Weibo’da ortaya çıkmış, özelliklerinin bir kısımını öğrenmiştik. Telefon, son olarak TENAA sertifikasını aldı; teknik özellikleri ve tasarımına ilişkin soru işaretleri ortadan kalkmış oldu.

Görsellerden tasarımda neredeyse hiç değişiklik yapılmadığı görülüyor. 183 gr ağırlığında, en ince noktası da 7.2mm olan bir katlanabilir telefon karşımızda. Telefon, hala diyagonal küçük harici ekrana sahip. 12 megapiksel çözünürlüğünde kameralar da yerli yerinde. Tek fark işlemci tarafında olacak gibi. TENAA, 3.09GHz hızda çalışan sekiz çekirdekli bir işlemciden yani Qualcomm Snapdragon 865 Plus ile geleceğini gösteriyor. 8GB RAM + 256GB bellek depolama kombinasyonuyla gelecek telefonun fiyatı henüz bilinmiyor.

Samsung Galaxy Z Flip 5G TENAA

Samsung Galaxy Z Flip 5G Teknik Özellikleri