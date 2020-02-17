Samsung Galaxy Z Flip Beklenildiği Kadar Sağlam mı?

Samsung geçtiğimiz günlerde Galaxy Z Flip modelini duyurdu ve yeni model şu sıralar ön sipariş aşamasında bulunuyor. Peki şirketin yeni nesil katlanabilir telefonu beklenildiği kadar sağlam mı?

Test Ettiler

Galaxy Z Flip, önceki modelin aksine daha farklı bir form faktör yapısına sahip. Buna ek olarak önceki modele ek olarak en öne çıkan özelliklerden birisi ise Ultra Thin Glass (UTG) olarak isimlendirilen ekran teknolojisi oluyor. Mevcut katlanabilir telefon modellerinde sert plastik ekran görmemize karşın yeni modeldeki cam kullanımı şirketin epey övündüğü bir durum.

Buna karşın yapılan dayanıklılık testi yeni modelin biraz hassas bir yapıda olduğunu gözler önüne seriyor. Bu tip videoları ile tanıdığımız JerryRigEverything, bu sefer Galaxy Z Flip'i hedef aldı. Sizin de görebileceğiniz üzere ikinci seviye itibarıyla çizikler oluşmaya başlıyor.

Referans olması adına çoğu modern akıllı telefonda bu tip çizilmeler altıncı seviye itibarıyla başlıyor ve bu aşamadan sonra ise daha derin oyuklar görülmeye başlanıyor.

Samsung Açıklama Yaptı

Konu hakkında açıklama yapan şirket sözcüsü bu modelde kullanılan UTG teknolojisinin türünün ilk örneği olduğunu vurguladı.

Bu modeldeki UTG, diğer amiral gemisi modellerdeki teknolojiden daha farklı. Ekran bükülebilir olsa da dikkatli bir şekilde kullanılmalı. Galaxy Z Flip'teki UTG'nin üzerinde Galaxy Fold'a benzer yapıda bir koruyucu katman yer alıyor.

Bu açıklamaların ardından söz konusu çiziklerin ve oyukların büyük bir kısmının sadece koruyucu tabaka üzerinde gerçekleşmiş olması muhtemel gibi gözüküyor. Tabii ki tüm bunlar olası bir hasarda camın zarar görmeyeceği anlamına gelmiyor.

Endişelenmeye Gerek Var mı?

Yaklaşık 13.499 TL fiyat etiketine sahip olan Galaxy Z Flip oldukça pahalı bir cihaz ve bu nedenle ekranın kolayca çizilip hasar görmesi çok rahatsız edici bir durum olabilir. Neyse ki bunu düşünen Samsung, yeni modeli satın alan kullanıcılara on iki ay içerisinde bir kereye mahsus olmak üzere ekran tamirini 699 TL özel fiyat ile gerçekleştiriyor.

Yine de yeni nesil katlanabilir telefonu satın almak istiyorsanız biraz dikkatli davranmanızı tavsiye ederim. İşte JerryRigEverything tarafından yayınlanan o video: