Samsung Galaxy Z Flip'den Heyecanlandıran Sızıntı

Samsung'un yeni katlanabilir akıllı telefon modeli hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Samsung Galaxy Z Flip'e ait olduğu iddia edilen bir poster sızdırıldı.

Samsung Galaxy Z Flip Posteri Ortaya Çıktı

Kapaklı tasarıma sahip olması beklenen Samsung Galaxy Z Flip'in çift menteşeye sahip olması bekleniyor. Hemen aşağıdan sızdırılan posteri inceleyebilirsiniz. Posterden cihazın nasıl bir tasarıma sahip olacağı çok fazla çıkarılamamakta. Samsung'un Galaxy Z Flip'i Güney Koreli operatörlere özel renklerde sunacağı bildiriliyor. Bu renklerin pembe, kırmızı ve mavi olacağı konuşuluyor.

Samsung Galaxy Z Flip'in menteşe mekanizmasının Galaxy Fold'daki mekanizmaya benzeyeceği sızdırıldı. Samsung Galaxy Z Flip'in arka kısmında iki adet kamera sensörünün yer alacağı konuşulmakta. Cihazın 10 MP gömülü selfie kamerasına sahip olması beklenmekte. Qualcomm'un Snapdragon 855 yonga setinden güç alması beklenen Samsung Galaxy Z Flip'in 6.7 inçlik ekran ile geleceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Samsung Galaxy Z Flip'in 11 Şubat'ta düzenlenecek olan Unpacked 2020 etkinliğinde tanıtılması beklenmekte. Cihaz hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz.