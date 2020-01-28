Samsung Galaxy Z Flip Fiyatı ve Çıkış Tarihi Sızdırıldı

Samsung’un yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip, Galaxy S20 lansmanında tanıtılacak. Galaxy Fold’dan çok daha sağlam ve güçlü olması beklenen katlanan ekranlı akıllı telefon modeli Galaxy Z Flip’in fiyatı ve çıkış tarihi sızdırıldı.

İlk katlanabilir akıllı telefon modellerinden Samsung Galaxy Fold’un yenisi Galaxy Z Flip’i Galaxy 20’nin tanıtılacağı Unpacked 2020 etkinliğinde göreceğiz. Ultra İnce Cam (UTG) kaplı Dinamik AMOLED ekran, Snapdragon 855+ işlemci, çift 12 megapiksel kamera, 15W kablolu hızlı şarjı destekleyen batarya, 1 inç boyutunda bildirim ekranı, yanda kapasitif parmak izi okuyucu ile gelmesi beklenen Samsung Galaxy Z Flip’in Galaxy S20 serisinden önce çıkış yapması bekleniyor.

Söylentilere göre Samsung yeni akıllı telefonlarını tanıttıktan üç gün sonra yani 14 Şubat’ta Galaxy Z Flip çıkış yapacak. İlk olarak Amerika’da AT&T operatöründe bulunabilir olacak, sonrasında diğer operatörlerde de satışta olacak ve SIM kilitsiz versiyonu da satışa çıkacak. Cihazın fiyatının 1400 dolar olması bekleniyor. Mart’ın ilk Cuması yani 6 Mart’ta çıkış yapması beklenen Galaxy S20 serisinin en üst modeli olacak olan S20 Ultra’nın başlangıç fiyatının 1300 dolar olması bekleniyor.

Samsung’dan henüz Galaxy Z Flip fiyatı ve çıkış tarihine ilişkin resmi açıklama gelmedi. 11 Şubat’ta gerçekleşecek Unpacked etkinliğinde Galaxy Z Flip ve Galaxy S20 özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi resmi olarak belli olacak.