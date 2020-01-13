Samsung Galaxy Z Flip Geliyor!

Samsung önümüzdeki ay düzenleyeceği etkinlikte yeni katlanabilir telefon modelini de duyuracak. Yeni modelin ismi konusunda ise bazı kafa karışıklıkları var.

Samsung Galaxy Z Flip?

Samsung tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Unpacked 2020 etkinliği 11 Şubat tarihinde düzenlenecek. Bu etkinlikte hangi cihazlar ile karşılaşmayı beklediğimize dair yazdığımız yazıya ulaşmak için buraya tıklayabilir ve detaylara göz atabilirsiniz. Tabii hali ile bu ürünlerden birisi de yeni katlanabilir telefon modeli olacak.

Bildiğiniz üzere bu sıralar satışa sunulan ya da sunulacak Samsung modellerinde bir isimlendirme sorunu yaşıyoruz. Galaxy S10 Lite ve Note 10 Lite modellerinde yaşadığımız "bunların ismi ne olacak ya" sorunu şu an Galaxy S11 ya da Galaxy S20 olarak adlandırılması beklenen modellerde de karşımıza çıkıyor.Galaxy Z Flip pic.twitter.com/WKA5mpICVE

— Ice universe (@UniverseIce) January 12, 2020

Nitekim yeni katlanabilir telefon için ilk başta Galaxy Fold 2, daha sonrasında ise Galaxy Bloom isimlerini görmüştük. Ice Universe tarafından yapılan yeni paylaşım, Galaxy Z Flip olarak adlandırılabileceğini gösteriyor.

Her şeye karşın, 11 Şubat tarihinde yapılacak etkinlikte açıklanacak isme kadar bunlar belirsizliğini koruyacak. Yine de tüm bu gelişmelerden haberdar olmak için bizi takipte kalın.