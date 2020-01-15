Samsung Galaxy Z Flip için Heyecan Verici Sızıntı!

Önümüzdeki ay düzenlenecek olan Unpacked 2020 sırasında tanıtılması beklenen Galaxy Z Flip, heyecan verici bazı sızıntılar ile gündeme geldi.

Samsung Galaxy Z Flip Nasıl Olacak?

Samsung tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Unpacked 2020 etkinliği 11 Şubat tarihinde düzenlenecek. Bu etkinlikte karşılaşmayı beklediğimiz ürünlere dair yazdığımız yazıya buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Buna ek olarak bu ürünlerden birisi de tahmin ettiğiniz üzere Galaxy Z Flip olacak.

Aslında yeni katlanabilir telefon modelinin isminden halen tam olarak emin değiliz. Bu noktada pek çok söylenti bulunuyor. Galaxy Fold 2 ya da Galaxy Bloom da bu sızıntılardan bazılar. Ancak son gelişmeler bu isim üzerinde kararlı olmamız gerektiğini işaret ediyor.

Yeni sızıntılara göre Galaxy Z Flip 3,300 mAh kapasitesindeki batarya ile kutudan çıkacak. Bunun çok da iyi bir değer olmadığı görüşündeyim. Yine de Motorola Razr ile gelen 2,510 mAh kapasitesindeki hayal kırıklığı yaratan bataryaya karşın daha iyimser bir yapıda. Bu kapasite ortalama günlük kullanım ile bir günü çıkartabilir.

Buna ek olarak iddiaların devamında hızlı şarj teknolojisi yer alıyor ki bu da boşalan bataryanın hızlı bir şekilde telafisi için oldukça önemli bir adım.

Daha öncesinde de sıkça gündeme gelen Ultra Thin Glass (UTG) teknolojisi tekrar gündeme geldi. Aslında bu ekran teknolojisi oldukça maliyetli. Buna karşın bu modelin daha uygun fiyatlı olacağı biliniyor. Bu aşamada kafalar karışıyor ancak bu sızıntı ile o kadar çok karşılaşmaya başladık ki, bu da bizlere doğru olabileceğini işaret ediyor.

Samsung'un yeni katlanabilir telefon modeli ile önümüzdeki ay itibarıyla tanışmış olacağız. Yeniliklerden haberdar olmak için bizi takipte kalın.