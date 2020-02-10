Samsung Galaxy Z Flip İlginç Bir Koleksiyon Paketi ile Sızdırıldı

Samsung yarın gerçekleşecek olan Unpacked 2020 sırasında yeni modellerini tüketicilerle buluşturacak. Şirketin yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip ilginç bir koleksiyon paketi ile sızdırıldı.

Samsung Galaxy Z Flip Thom Browne Edition

Yeni sızıntılara göre moda tasarımcısı Thom Browne ile iş birliği yapan Samsung, Galaxy Z Flip için özel bir Thom Browne Edition paketini tüketicilere sunacak. Tahmin edebileceğiniz üzere yalnızca tasarım odaklı değişiklikler içeren bu pakette hiçbir ürünün teknik detay tarafında değişiklik bulunmayacak.

Galaxy Z Flip'ten başlarsak, cihazın arka kasasında mavi, beyaz ve kırmızı renklerden oluşan bir çizgi görüyoruz. Bu, Thom Browne tarafından kullanılan logonun renklerinden geliyor. Buna ek olarak Galaxy Buds (ya da Galaxy Buds+) da benzer şekilde özel renklere bürünmüş durumda. Koleksiyondaki bir diğer ürünün ise Galaxy Watch Active 2 olduğu düşünülüyor. Buna karşın bazı söylemler, Galaxy Watch Active 3 modelinin yarın tanıtılabileceğini işaret ediyor ki bu söylentiler doğru ise söz konusu akıllı saat Galaxy Watch 3 de olabilir.

Samsung'un Unpacked 2020 etkinliği 11 Şubat 2020 tarihinde yerel saat ile 22:00 sularında başlayacak. Yeni etkinlikte Galaxy Z Flip modelinin yanı sıra Galaxy S20, Galaxy S20 Plus, Galaxy S20 Ultra ve Galaxy Buds Plus modelleri ile de karşılaşmayı bekliyoruz. Tabii şirketin daha farklı sürprizleri de etkinlikte yer alabilir.

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