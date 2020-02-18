Samsung Galaxy Z Flip İlk Yazılım Güncellemesini Alıyor

Samsung Galaxy Z Flip, piyasaya sürüldükten bir hafta sonra ilk yazılım güncellemesini aldı. Güncelleme ile birlikte, katlanabilir telefona daha önce bulunmayan bir kamera özelliği eklendi.

Yeni Galaxy Z Flip yazılım güncellemesi, ABD'de kullanıma sunuldu. Güncelleme uygulanan Galaxy Z Flip’ler tek çekim modlu kameraya sahip. Söylentilere göre Galaxy Z Flip’ler kutudan tek çekim modu özelliği ile çıkmalıydı ancak görünen o ki Samsung, bu özelliği Galaxy Z Flip’lerin dağıtım zamanına yetiştiremedi. Tekli çekim modunu taşıyan yazılım güncellemesinin, uygun olan tüm Galaxy Z Flip cihazlarına uygulandığı bildirildi. Kamera özelliği, iki arka sensörden aynı anda birden fazla fotoğraf ve video klip çekmenizi sağlıyor.

Yeni Galaxy Z Flip’ler Android 11 için Uyumlu Olacak

Şu anda mevcut olan versiyon ile Android 10’a sahip olan Galaxy Z Flip, güncellemeden sonra Android 11 için uyumlu hale gelecek. Tahmini güncelleme tarihi ise Eylül 2020.

Yeni kamera modunun yanı sıra güncelleme, Şubat 2020 güvenlik düzeltme ekini de Galaxy Z Flip'e ekliyor. Güncelleme bazı iyileştirmeleri ve hata düzeltmelerini de içeriyor.

OTA güncellemesini telefonunuzda bulunan Ayarlar menüsünden, yazılım güncellemesi bölümüne giderek indirebilirsiniz.