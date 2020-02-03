Samsung Galaxy Z Flip İnceleme Videosu Paylaşıldı

Samsung Galaxy S20 lansmanında yeni katlanabilir telefon Galaxy Z Flip’i de göreceğiz. Merakla beklenen S20 serisinin tanıtımına sayılı günler kala, Galaxy Z Flip canlı olarak görüntülendi. Samsung Galaxy Z Flip ilk inceleme videosu diyebiliriz.

11 Şubat’ta düzenlenecek, YouTube üzerinden de canlı olarak yayınlanacak Samsung Unpacked etkinliğinde Güney Koreli devden iki telefon göreceğiz. Biri Galaxy S20 serisi (S20, S20 Plus ve S20 Ultra), diğeri katlanan ekranlı telefon Galaxy Z Flip. Galaxy S20 özelliklerini biliyoruz ancak cihaz çalışır durumda hiç görüntülenmedi, basın görselleri paylaşıldı. Galaxy Z Flip özellikleri ve hatta fiyatı sızdırıldı, bugün de cihazın ilk videosu paylaşıldı. Apple ve mobil teknoloji haberleri, konsept tasarımlar paylaşan Ben Geskin adlı bir kullanıcı, Galaxy Z Flip’in ilk ön inceleme videosu niteliğinde kısa bir video paylaştı.

Samsung Galaxy Z Flip - First Hands On Video pic.twitter.com/4b8Uzt5kRB — Ben Geskin (@BenGeskin) February 2, 2020

Samsung’un yeni katlanabilir ekranlı akıllı telefon modeli Galaxy Z Flip, eski kapaklı telefonlar gibi tasarlanmış. Galaxy Fold’un aksine dikey yönde katlanıp açılıyor. Başparmağınızın ucunu iki panel arasındaki boşluğa kaydırıp yukarı doğru iterek açıyorsunuz. Videoda telefonun tek elle sorunsuzca katlandığını görüyoruz. Menteşe çok iyi tasarlanmış görünüyor. Harici 1.0 inç ve katlanabilir 6.7 inç ekranı, kullanıcı arayüzünü de görmüş olduk.

Samsung Galaxy Z Flip özelliklerini hatırlayacak olursak; 6.7 inç 2636 x 1080 çözünürlüklü, 22:9 formatta dayanıklı (Ultra İnce Cam) bir ekrana sahip olacak. Dışta Gorilla Glass 6 ile korunan, saat ve bildirimleri gösteren bir 1.06 inç ekran olacak. Cihazın kalbinde Snapdragon 855+ işlemci olacak. 8GB RAM, 256GB depolama, 3300 mAh batarya, çift 12 megapiksel kamera katlanabilir telefonun diğer özellikleri. Galaxy Z Flip fiyatının 1500 dolar civarında olması bekleniyor.