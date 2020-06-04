Samsung Galaxy Z Flip Ön Kamerası ile Sınıfta Kaldı

Samsung tarafından Unpacked 2020 etkinliği sırasında tanıtılan ve ülkemizde de satışa sunulan Galaxy Z Flip, geçtiğimiz günlerde DxOMark tarafından test edildi. Ülkemizdeki en pahalı akıllı telefon modellerinden birisi olan Samsung Galaxy Z Flip ön kamerası ile bekleneni sunmaktan uzakta kalmış gibi gözüküyor. İşte konu hakkında merak edilen detaylar ve dahası!

Samsung Galaxy Z Flip Ön Kamerası Kaç Puan Aldı?

Ülkemizde 14,499 TL fiyat etiketi ile satışa sunulan Galaxy Z Flip, yüksek bir fiyat etiketine sahip olsa da katlanabilir telefon yapısını elde edebilmek adına bazı şeylerden kesilen bir yapıya sahipti ve bunların arasında ön kamera da yer alıyor.

Modelin ön kamerası tabii ki korkunç derecede berbat olmasa da segmentindeki diğer cihazlar ile kıyaslandığında gözle görülür seviyede düşük bir performans sunuyor ve DxOMark tarafından Galaxy A71 ve Galaxy S9+ gibi modellerle aynı sınıfta konumlandırılıyor.

DxOMark, Galaxy Z Flip'in ön kamerası için 83 puan veriyor. Bu noktada benzer bir fiyat aralığında satışa sunulan Galaxy S20 Ultra'nın 100 puan aldığını vurgulayalım. Nitekim modelin batarya tarafında yaşadığı sorunlar da oldukça ses getirmişti.

Peki siz bu puan hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin için ön kamera, akıllı telefon alırken önemli bir kriter mi? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.