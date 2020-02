Samsung Galaxy Z Flip Oscar Törenlerinde Gösterildi

Yeni katlanabilir ekranlı telefon Samsung Galaxy Z Flip, 92. Oscar Törenleri kapsamında resmi olarak tanıtıldı. Telefonun Samsung'un kendi etkinliği Unpacked 2020 sırasında gösterilmesi beklenirken, olmadık bir anda Oscar törenleri içerisinde kendine yer buldu.

Güney Koreli telefon üreticisi, tam da Güney Kore yapımı Parasite'ın en iyi film ödülünü aldığı gün kendi telefonunu tanıtmakla herhalde son zamanlardaki en iyi pazarlama işlerinin birinin altına imza attı. Oscar 2020 kazananları arasında Parasite, en iyi film, en iyi uluslararası film ve en iyi yönetmen ödüllerini kazanmayı başarmıştı.

Yaklaşık yarım dakika süren reklam boyunca telefona dair çok fazla bilgi yer almıyordu. Yeni katlanabilir ekranlı telefon modelinin 90 derecelik açıyla katlandığına vurgu yapan Samsung, yine bol canlı görseller kullanmıştı.

Daha önce ortaya çıkan haberlerde Samsung'un Galaxy Z Flip modelinde hedef kitle olarak gençleri seçeceği dile getirilmişti. Ona göre bir fiyat konumlandırması ve reklam stratejisi izleyeceği söylenen şirket, reklam filminde de bunun ilk önerilerini yaptı. O reklam filmini ise hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

Samsung just showed off the entire Z Flip during its Oscars ad. Small print says screen crease is normal, heh pic.twitter.com/uBesJ0FonT