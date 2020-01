Samsung Galaxy Z Flip Özellikleri Sızdırıldı

Samsung, Unpacked etkinliğinde Galaxy S20 ile birlikte yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip’i tanıtacak. Galaxy S20 serisi hakkında bilgiler paylaşan Max Weinback, bu sefer Galaxy Z Flip’in donanımsal özelliklerine ilişkin birkaç tweet gönderdi. İşte Samsung Galaxy Z Flip özellikleri

Samsung Galaxy etkinliğine birkaç hafta kaldı. Güney Koreli devin yeni telefonları Galaxy S20, S20 Plus ve S20 Ultra’nın yanında katlanan ekranlı telefon modeli Galaxy Z Flip’i göreceğiz. Galaxy S20 hakkında hemen her şeyi biliyoruz. Üç modelinden de tasarımından renk seçeneklerine teknik özelliklerinden yazılımsal özelliklerine birçok sızıntı gerçekleşti. Artık resmi olarak tanıtılmasını bekliyoruz. En az S20 serisi kadar merak edilen model olan Galaxy Z Flip (Galaxy Fold’un yenisi) hakkında çok az şey biliyorduk. Bugün XDA’den Max Weinbach, merakımızı giderdi.

Max’e göre Galaxy Z Flip, Ultra İnce Cam (UTG) kaplı Dinamik AMOLED panele sahip olacak ve görünen o ki katlama noktası belli olacak. Bu katlanabilir cihazlarda normal bir şey, UTG çözümünün Galaxy Fold’un plastiğinden çok daha dayanıklı olacağı aşikar. Telefon ayrıca yanda kapasitif parmak izi okuyucuyla gelecek. Snapdragon 855+ işlemciden güç alacak telefon, 1 inç boyutunda dışa bildirim ekranından şarj olma hızını, pil bilgisini, tarih ve saati gösterecek, bu ekran kamera vizörü olarak da işlev görecek. Z Flip, arkada geniş ve ultra geniş modüller taşıyan çift 12 megapiksel kameraya sahip olacak. Son olarak kablolu şarj hızı 15W olacak, ayrıca kablosuz ve ters kablosuz şarj özelliği olacak ancak hızlarını bilmiyoruz.

So Galaxy Z Flip. Capacitive fingerprint scanner on the side. Dual 12MP cameras, wide and ultra wide. 15W charging. Wireless charging and reverse wireless charging are supported. It will use "Samsung Ultra Thin Glass" which has crease. It will use a Dynamic AMOLED display.

The front display is 0.1". You can use it to check charging speeds and battery info. It will also work as a view finder for the camera so you can use the better rear camera for selfies.