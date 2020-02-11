Samsung Galaxy Z Flip Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Samsung geçtiğimiz dakikalarda başlayan Unpacked 2020 etkinliğinde yeni nesil katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Flip ile karşımıza çıktı. Galaxy Z Flip teknik özellikleri, fiyatı ve diğer detayları ile yazımızda!

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Galaxy Z Flip Teknik Özellikleri

Samsung geçtiğimiz sene yine bu zamanlarda Galaxy Fold ile karşımıza çıkmıştı. Çeşitli sebeplerden pek çok defa ertelenen model, özellikle ekran tarafında yaşanılan sorunlarla uzun bir gecikmenin ardından yalnızca belirli bölgelerde satışa sunulmuştu. Yeni nesilde tüm bu sorunları göz önüne aldıklarını vurgulayan Samsung, kapaklı bir yapıya sahip olan yeni modelini tüketiciler ile buluşturdu. Peki yeni model teknik tarafta bizlere neler sunuyor?

Not: Açıklanan özellikler varyantlara, versiyonlara ya da satışa sunulan bölgelere göre değişiklik gösterebilir.

Yeni modeli açık bir konuma getirdiğimizde 6.7 inç boyutunda 1080 x 2636 piksel çözünürlükte bir ekran görüyoruz. Super AMOLED ekranın Gorilla Glass 6 ile korunduğunu vurgulayalım. Cihaz katlandığında ise dış tarafta 1.06 inç boyutunda bir göz atma ekranı yer alıyor. 116 x 300 piksel çözünürlüğündeki Super AMOLED teknolojisine sahip bu ekranın da Gorilla Glass 6 ile korunduğu açıklanıyor.

Göz atma ekranının hemen yanında ikili kamera kurulumu görüyoruz. 12 MP çözünürlüğündeki f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera OIS teknolojisine sahip. Bu kameraya yine 12 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı sensör eşlik ediyor. Önde ise ekran içerisine konumlandırılmış 10 MP çözünürlüğünde öz çekim kamerası yer almakta.

Kaputun içerisine bakarsak Snapdragon 855+ ile karşılaşıyoruz. Bu işlemci 8 GB RAM ve 256 GB UFS 3.0 depolama ile destekleniyor. RAM, depolama ve işlemci satışa sunulan bölgelere ve varyantlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

USB-C konnektörüne ile gelen cihaz Bluetooth 5.0 ve Wi-Fi /ax teknolojilerine sahip. 3.300 mAh kapasitesindeki bataryanın 15W kablolu ve 9W kablosuz şarj desteğine sahip olduğu da açıklanan detaylar arasında bulunuyor.

Galaxy Z Flip Fiyatı

Yapılan açıklamalara göre Galaxy Z Flip yurt dışında 1.380 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Yeni modelin ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağını ya da hangi fiyat etiketine sahip olacağını şu aşamada bilmiyoruz. İlerleyen dönemlerde ortaya çıkabilecek bilgiler eşliğinde sizleri bilgilendireceğiz.

Peki siz Galaxy Z Flip hakkında neler düşünüyorsunuz? Yeni model ülkemizde saıtşa sunulursa satın almayı düşünür müsünüz? Hemen aşağıda bulunan yorumlar sekmesinden görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.