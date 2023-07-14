Samsung, Galaxy Z Flip Serisine Zam Planlıyor mu? Fiyat Sızdırıldı!

Samsung, Galaxy Z Flip 5'in fiyatını istemeden de olsa sızdırdı. Sızıntı, telefonu satın almak için ön kayıt yaptıranlara yönelik bir kampanyaya dair bir belgede görüldü.

Belgeye göre, Samsung Galaxy Z Flip 5'in grafit tonundaki 256 GB modelinin perakende satış fiyatı 6,599 Rumen leyi, yani yaklaşık 1,500 dolar civarında. Bu, Romanya'da aynı depolama kapasitesi için 5.699 leyi'lik bir lansman fiyatına sahip olan Samsung Galaxy Z Flip 4'e kıyasla bir fiyat artışı olduğunu gösteriyor.

Fiyat dönüşümleri tamamen doğru olmasa da bu, 256 GB Samsung Galaxy Z Flip 5'in globalde 1.250 dolar ila 1.500 dolar civarında fiyatlandırılacağı anlamına gelebilir.

Samsung Galaxy Z Flip 5 Fiyatında Zam Göreceğiz

Sızıntı ayrıca 128 GB ve 512 GB modeller gibi diğer depolama konfigürasyonlarının da fiyat artışlarıyla geleceğini gösteriyor.

Samsung Galaxy Z Flip serisi katlanabilir telefon pazarında uygun fiyatıyla bilinirken, Galaxy Z Flip 5 için daha yüksek fiyatlar, yeni bir menteşe tasarımı, daha güçlü bir işlemci, yeni bir kamera sensörü ve daha büyük bir kapak ekranı gibi özelliklerden kaynaklanıyor ancak bu değişikliklerin güçlü satışlara yol açıp açmayacağı belirsizliğini koruyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.