Samsung Galaxy Z Flip, Stokları Hızla Tükeniyor

Samsung'un Unpacked 2020 etkinliğinde tanıttığı yeni katlanabilir akıllı telefon modeli Galaxy Z Flip'e olan ilgi şaşırtıcı derecede yüksek. Güney Koreli medya şirketlerine göre, Samsung'un Z Flip satışları Galaxy Fold'a göre on kat daha fazla artış gösterecek.

Samsung Galaxy Z Flip Stokları Tükendi!

Samsung dün Amerika Birleşik Devletleri'nde 900 adet Z Flip sattı ve tüm stoklar birkaç saat içerisinde bitti. Görünüşe göre Samsung, katlanabilir akıllı telefon pazarına damga vuracak. Dilerseniz Samsung Galaxy Z Flip'in özelliklerine bir göz ataım.

6.7 inç ekrana sahip olan Galaxy Z Flip'in Super AMOLED ekranı Gorilla Glass 6 ile korunuyor. Snapdragon 855 Plus yonga setinden güç alan katlanabilir akıllı telefonda 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı bulunuyor.

Galaxy Z Flip'in arka tarafında iki adet kamera sensörü yer almakta. Bu kamera sensörleri şu şekilde: 12 MP F2.2 ultra geniş açı + 12 MP F1.8 geniş açı. Cihazın ön kısmına baktığımızda bizleri bir adet F2.4 diyafram açıklığına sahip 10 MP'lik kamera sensörü karşılamakta.

USB-C portu ile gelen cihaz Bluetooth 5.0 ve Wi-Fi /ax teknolojilerine sahip. 3.300 mAh bataryadan beslenen Galaxy Z Flip, Android 10 işletim sistemi ile kutudan çıkıyor. Akıllı telefonun Türkiye fiyatının 13.499 TL olduğu açıklandı. 12 Şubat'ta Samsung'un resmi sitesinde online siparişe çıkacak olan cihaz Mart ayının başlarında satışa sunulacak.