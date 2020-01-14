Samsung Galaxy Z Flip Tasarımı Ortaya Çıktı

Samsung'un Unpacked 2020 etkinliğinde tanıtacağı katlanabilir akıllı telefon modeli hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Samsung Galaxy Z Flip ismine sahip olacak olan katlanabilir akıllı telefon modelinin tasarımı ortaya çıktı.

Samsung Galaxy Z Flip Tasarımı ile Göz Kamaştıracak!

LetsGoDigital, Samsung'un yeni katlanabilir akıllı telefon modelinin nasıl görüneceğini paylaştı. Paylaşılan videoda Samsung Galaxy Z Flip'in menteşe mekanizması, Galaxy Fold'daki mekanizmaya benzemekte. Ahizenin alt bölümünün sağında bir güç tuşu ve üst tarafın sağında bir ses düğmesi bulunmakta.

Samsung Galaxy Z Flip'in arka kısmında iki adet kamera sensörü ve led flaş yer almakta. Led flaşın hemen yanında bir adet küçük harici ekran bulunmakta. Cihazın ayrıca 10 MP gömülü selfie kamerasına sahip olması beklenmekte.

Qualcomm'un Snapdragon 855 yonga setinden güç alması beklenen Samsung Galaxy Z Flip'in bataryasının 900 mAh olacağı iddia ediliyor. 6.7 inçlik ekran ile geleceğine kesin gözüyle bakılan akıllı telefonun katlanabilir cama sahip ilk akıllı telefon olabileceği konuşulmakta.

Hemen aşağıda yer alan videodan cihazın nasıl görüneceğine bakabilirsiniz.

Kaynak: LetsGoDigital