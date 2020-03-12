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  4. Samsung Galaxy Z Flip, Türkiye'de 93 Mağazada Satışta

Samsung Galaxy Z Flip, Türkiye'de 93 Mağazada Satışta

Erkan Calp
Erkan Calp -

Samsung’un yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip, Türkiye’de 93 mağazada satışa çıktı. Türkiye fiyatı 14.499 TL olan Samsung Galaxy Z Flip’i satın almayı düşünenler için mağazaların listesi paylaşıldı.

İlk katlanabilir akıllı telefonlardan Samsung Galaxy Fold’un yeni modeli Galaxy Z Flip, 6 Mart’ta Türkiye’de satışa çıkmıştı. Amerika, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa, İngiltere, İspanya, Kore, Rusya, Singapur ve birçok ülkede online siparişlerle tükenmişti. Türkiye’de de 14.499 TL gibi oldukça yüksek bir fiyattan satışa çıkmasına karşın stoklar hızla eridi.

Büyük talep gören Samsung Galaxy Z Flip, daha önce belli mağazalarda bulunabiliyordu. Samsung’dan sevindirici haber geldi ve artık tüketiciler seçili 93 mağazada Galaxy Z Flip’i deneyimleyip dilerlerse satın alabilecekler. Parlak Siyah ve Parlak Mor renk seçenekleri bulunan telefonun fiyatının 14.499 TL olduğunu hatırlatalım. Galaxy Z Flip’i satın almayı düşünenler için Samsung tarafından paylaşılan mağaza listesine buradan ulaşılabilir.

Samsung Galaxy Fold

Ekran Boyutu

İç: 7.3 inç Dinamik AMOLED; 2152x1536 piksel

Dış: 4.6 inç Dinamik AMOLED; 1680x720 piksel
Ekran Piksel Yoğunluğu 362ppi (iç)

Boyutlar

Katlanmış: 62.8 x 161 x 15.7 mm ~

Açık: 117.9 x 161 x 6.9 mm ~ 7.6 mm
Ağırlık 276 g
İşletim Sistemi Android 9.0 Samsung One UI

Arka Kamera

12 megapiksel (geniş açı), 16 megapiksel (ultra geniş açı), 12 megapiksel (telefoto)

Ön Kamera

 Ön Kamera: İki 10 megapiksel, 8 megapiksel 3D derinlik
İşlemci Qualcomm Snapdragon 855
Depolama 512GB Depolama
Bellek 12GB RAM
Batarya 4380 mAh Batarya
Parmak İzi Sensörü Güç Tuşunda
Port USB-C
Kulaklık Girişi Yok
Özel Özellikler Katlanabilir Ekran, Kablosuz Şarj, Hızlı Şarj
Fiyat 14.499 TL

 

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