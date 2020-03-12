Samsung Galaxy Z Flip, Türkiye'de 93 Mağazada Satışta

Samsung’un yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip, Türkiye’de 93 mağazada satışa çıktı. Türkiye fiyatı 14.499 TL olan Samsung Galaxy Z Flip’i satın almayı düşünenler için mağazaların listesi paylaşıldı.
İlk katlanabilir akıllı telefonlardan Samsung Galaxy Fold’un yeni modeli Galaxy Z Flip, 6 Mart’ta Türkiye’de satışa çıkmıştı. Amerika, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa, İngiltere, İspanya, Kore, Rusya, Singapur ve birçok ülkede online siparişlerle tükenmişti. Türkiye’de de 14.499 TL gibi oldukça yüksek bir fiyattan satışa çıkmasına karşın stoklar hızla eridi.
Büyük talep gören Samsung Galaxy Z Flip, daha önce belli mağazalarda bulunabiliyordu. Samsung’dan sevindirici haber geldi ve artık tüketiciler seçili 93 mağazada Galaxy Z Flip’i deneyimleyip dilerlerse satın alabilecekler. Parlak Siyah ve Parlak Mor renk seçenekleri bulunan telefonun fiyatının 14.499 TL olduğunu hatırlatalım. Galaxy Z Flip’i satın almayı düşünenler için Samsung tarafından paylaşılan mağaza listesine buradan ulaşılabilir.
|Samsung Galaxy Fold
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Ekran Boyutu
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İç: 7.3 inç Dinamik AMOLED; 2152x1536 piksel
Dış: 4.6 inç Dinamik AMOLED; 1680x720 piksel
|Ekran Piksel Yoğunluğu
|362ppi (iç)
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Boyutlar
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Katlanmış: 62.8 x 161 x 15.7 mm ~
Açık: 117.9 x 161 x 6.9 mm ~ 7.6 mm
|Ağırlık
|276 g
|İşletim Sistemi
|Android 9.0 Samsung One UI
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Arka Kamera
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12 megapiksel (geniş açı), 16 megapiksel (ultra geniş açı), 12 megapiksel (telefoto)
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Ön Kamera
|Ön Kamera: İki 10 megapiksel, 8 megapiksel 3D derinlik
|İşlemci
|Qualcomm Snapdragon 855
|Depolama
|512GB Depolama
|Bellek
|12GB RAM
|Batarya
|4380 mAh Batarya
|Parmak İzi Sensörü
|Güç Tuşunda
|Port
|USB-C
|Kulaklık Girişi
|Yok
|Özel Özellikler
|Katlanabilir Ekran, Kablosuz Şarj, Hızlı Şarj
|Fiyat
|14.499 TL
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