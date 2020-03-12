Samsung Galaxy Z Flip, Türkiye'de 93 Mağazada Satışta

Samsung’un yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip, Türkiye’de 93 mağazada satışa çıktı. Türkiye fiyatı 14.499 TL olan Samsung Galaxy Z Flip’i satın almayı düşünenler için mağazaların listesi paylaşıldı.

İlk katlanabilir akıllı telefonlardan Samsung Galaxy Fold’un yeni modeli Galaxy Z Flip, 6 Mart’ta Türkiye’de satışa çıkmıştı. Amerika, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa, İngiltere, İspanya, Kore, Rusya, Singapur ve birçok ülkede online siparişlerle tükenmişti. Türkiye’de de 14.499 TL gibi oldukça yüksek bir fiyattan satışa çıkmasına karşın stoklar hızla eridi.

Büyük talep gören Samsung Galaxy Z Flip, daha önce belli mağazalarda bulunabiliyordu. Samsung’dan sevindirici haber geldi ve artık tüketiciler seçili 93 mağazada Galaxy Z Flip’i deneyimleyip dilerlerse satın alabilecekler. Parlak Siyah ve Parlak Mor renk seçenekleri bulunan telefonun fiyatının 14.499 TL olduğunu hatırlatalım. Galaxy Z Flip’i satın almayı düşünenler için Samsung tarafından paylaşılan mağaza listesine buradan ulaşılabilir.