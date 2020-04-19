Samsung Galaxy Z Flip Yeni Yazılım Güncellemesi Alıyor

Kullanıcıların en çok beğendiği akıllı telefon modellerinden bir tanesi olan Samsung Galaxy Z Flip kısa bir süre önce tanıtılmıştı. Şirketin beraberinde tanıtımını yaptığı birçok model de beğenilmişti.

Samsung cihazları genellikle ilk başlarda çok beğenilmesine rağmen daha sonra küçük problemler çıkarabiliyor. Bu problemler şirketin imajı ile ilgili bazı sorunlar yaratıyor. Bunun en bariz örneği ilk çıkan Galaxy Fold modeliydi. İlk etapta kullanıcıların gönlünde taht kuran bu model, daha sonra ekran kırılma sorunları ile gündeme geldi. Bu durum kullanıcıların beğenisinde büyük oranda kırılmaya neden oldu.

Samsung Galaxy Z Flip kamera güncellemesi

Samsung tarafından geliştirilen ve oldukça beğenilen dikey katlanabilen bu akıllı telefon modeli, büyük bir beğeni topladı. En çok beğenilen yönü ise, dikey katlanılsa bile yine de çekim yapabilmesiydi.

Güney Kore'nin teknoloji devi bu akıllı telefon modeline yeni bir güncelleme getirme kararı aldı. Şirket tarafından yapılacak güncelleme tamamen kamera ile ilgili olacak. Dikey katlanmış halde olsa bile, bu kamerayı kullanmak daha kolay hale gelecek. Normal şartlarda dikey haldeyken kamerayı kullandığınızda sadece üst bölümü görünüyordu. Şimdi ise isteyenler alt ekrana da görüntü yansıtabilecek.

Galaxy Z Flip modeli ile ilgili bu güncelleme sadece küçük açıklamalardan oluşuyor. İlerleyen zamanlarda bu modelin nasıl bir yazılım güncellemesi alacağı daha da netleşecek. Şirket kademe kademe bütün ülkelere bu güncellemeyi yayacak. Peki siz Samsung kamera teknolojisini başarılı buluyor musunuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.