Samsung'un yeni katlanabilir akıllı telefon modeli Samsung Galaxy Z Fold 2 5G ile ilgili sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Samsung Galaxy Z Fold 2 5G görselleri sızdırıldı. İşte Samsung Galaxy Z Fold 2 5G görselleri.

Samsung Galaxy Z Fold 2 5G Görselleri Ortaya Çıktı

5 Ağustos'ta çevrimiçi olarak düzenlenecek olan UNPACKED 2020 etkinliğinde tanıtılması beklenen Samsung Galaxy Z Fold 2 5G'ye ait render görselleri sızdırıldı. Hemen aşağıdan Samsung Galaxy Z Fold 2 5G render görsellerine bakabilirsiniz.

Samsung Galaxy Z Fold 5G'nin iç ekran artık delikli bir selfie kameraya sahip olacak gibi görünüyor. Selfie kameranın 10MP olacağı söyleneneler arasında. Cihazın arka tarafında 3 adet kamera sensörü yer alacak. Bu kamera sensörleri şu şekilde olacak: 12 MP + 64 MP + 12 MP.

4,356 mAh bataryadan besleneceği konuşulan akıllı telefon 15W kablosuz şarjı destekleyecek. Son olarak Z Fold 2 5G'nin fiyatının 1.980 dolar olacağı yönünde sızıntılar mevcut. 1.980 dolar şu anki kur ile vergiler hariç 13.824 TL'ye tekabül etmekte.

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