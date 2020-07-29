Samsung Galaxy Z Fold 2 Çentiksiz Tasarımla Geliyor

Samsung, 5 Ağustos Unpacked etkinliğinde Galaxy Note 20 serisi ile birlikte Galaxy Tab S7, Galaxy Watch 3, Galaxy Buds Live ile birlikte katlanabilir akıllı telefon modelini tanıtacak. İlk olarak Galaxy Z Fold adıyla tanıtılacağı ortaya çıkan sonradan Galaxy Z Fold 2 adıyla tanıtılacağını öğrendiğimiz yeni Samsung katlanabilir telefonun görüntüsü sızdırıldı. Karşınızda Samsung Galaxy Z Fold 2

Samsung Galaxy Z Fold 2 Tasarımı

Twitter kullanıcısı Max Weinbach, yaklaşan katlanabilir telefon Samsung Galaxy Z Fold 2’nin görüntüsü paylaştı. Z Fold 2’nin yenilenen iç ekranını görme şansımız oldu. Geçtiğimiz yıl tanıtılan Samsung Galaxy Fold, 7.3 inçlik iç ekranla gelmişti. Ekranın sağ üst köşesinde çentik vardı ve çift kamera kurulumu görmüştük. Sızdırılan çekimde ekrandaki logodan gelen parlama nedeniyle iç ekran tasarımı açıkça görünmüyor. Ancak Güney Koreli şirketin çentiği ortadan kaldırdığını gösteriyor. Ön kameralar için çentik yerine delik var gibi görünüyor. Tasarım, geçen ay görünen Z Fold 2’nin sızdırılan render’ı ile eşleşiyor.

GALAXY FOLD 2 OH MY GOD https://t.co/1yuZXaq6vV — Max Weinbach (@MaxWinebach) July 29, 2020

Samsung Galaxy Z Fold 2 Özellikleri

Söylentilere göre, Galaxy Z Fold 2, 2213 x 1689 piksel çözünürlük, 372ppi piksel yoğunluğunu destekleyen 7.59 inç iç AMOLED ekrana sahip olacak. İç ekranın 120Hz yenileme hızını desteklediği söyleniyor. Ekranda delikte 10 megapiksel ön kamera bulunabilir. Dış (kapak) ekranının 6.23 inç ve çerçevelerin ince olması bekleniyor. 2267 x 819 piksel çözünürlük üretebilen 60Hz ekran görebiliriz. Delik çentik tasarımına sahip olması bekleniyor. Cihaza Snapdragon 865 Plus işlemcinin güç vermesi bekleniyor. 12 megapiksel (ultra geniş) + 12 megapiksel (geniş açılı) + 64 megapiksel üçlü kamera sistemini kullanabilir. 25W hızlı şarj, 15W kablosuz şarjı destekleyen 4365 mAh -çift parça- bataryadan güç alması beklenen telefonun 256GB ve 512GB depolama alanı seçenekleri olacak.