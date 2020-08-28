Samsung Galaxy Z Fold 2 Fiyatı Ön Sipariş Sayfasında Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy Z Fold 2 fiyatı ne kadar olacak? Samsung yeni katlanabilir akıllı telefon modelini önümüzdeki günlerde düzenlenecek Unpacked Part 2 ile yeniden tanıtılacak. Samsung Galaxy Z Fold 2 fiyatı ön sipariş sayfasında yayınlandı. İşte Samsung Galaxy Z Fold 2 fiyatı.

Samsung Galaxy Z Fold 2 Fiyatı Ortaya Çıktı

Galaxy Z Fold 2'nin İngiltere fiyatı, Samsung'un İngiltere sitesi tarafından resmi olarak açıklanmış görünüyor. Samsung'un İngiltere web sitesi Galaxy Z Fold 2'yi 1.799 euro fiyat etiketi ile gösterdi.

1.799 euro şu anki kur ile vergiler hariç 15.702 TL'ye tekabül ediyor.

Mystic Black ile Mystic Bronze renk seçenekleri ve 256 GB dahili depolama alanına sahip olacak cihazı İngiltere'de ön sipariş verenler 17 Eylül'e kadar akıllı telefonu teslim alacak.

Galaxy Z Fold 2 gücünü Snapdragon 865+ işlemciden alıyor ve bu işlemci, 12 GB LPDDR4X RAM ile destekleniyor. Modelin arkasında her biri 12 MP çözünürlüğünde üçlü kamera kurulumu yer alıyor. Ön tarafta da her biri 10 MP çözünürlüğünde ikili ön kamera kurulumu bulunuyor.

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