Samsung Galaxy Z Fold 2'den Ön Sipariş Rekoru

Galaxy Z Fold 2, en azından ön satış performansı açısından şaşırtıcı olmayan bir şekilde bugüne kadarki en popüler katlanabilir akıllı telefon. Güney Kore’den gelen yeni raporlar, Samsung’un kendi evinde yaklaşık 50.000 tüketiciyi 2000 dolarlık cihazı ön sipariş vermeye ikna ettiğini ortaya koydu. Takas rakamı dahil edildikten sonra erken siparişlerin bu hafta sonunda 60.000 adede ulaşması bekleniyor. Bu rakamlar genelde satış öncesi sayıların beşte birini oluşturuyor.

Galaxy Z Fold 2 Stokları Tükendi

Güney Kore’de Galaxy Z Fold 2 ön siparişleri sunan çoğu yer bugün itibarıyla stokları tüketti. Resmi açıklama bu Cuma günü yapılacak olsa da bir şirket yetkilisi, cihazı ön sipariş veren kullanıcılara teslimatların yarın en kısa sürede başlayacağını yineledi.

Galaxy S10 5G Satışları Arttı

Kıyaslama açısından, ilk model Galaxy Fold’un ön siparişleri neredeyse 1000 adetti ve Samsung başlangıçta Koreli müşterilerine toplamda yaklaşık 30.000 cihaz sattı. Bu tür akıllı telefonların yakın vadeli potansiyelini değerlendirmek, Samsung’un global katlanabilir girişiminin dikkate değer ölçüde kontrollü olmaya devam etmesiyle daha da zorlaştı. Hala görünen o ki, esnek ekranlı akıllı telefonların yaygın hale gelmesine daha birkaç yıl var. Katlanabilir cihazların fiyatlarının düşmesi yakın zamanda mümkün olmayacak gibi. Öte yandan yeni çıkan cihazlar serisi önceki amiral gemilerine talebi artırıyor. Örneğin, Güney Kore’de Galaxy Z Fold 2 ön siparişlerinin başlaması Galaxy S10 5G modeline talebi artırdı.