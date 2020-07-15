Samsung Galaxy Z Fold 2 Özellikleri Sızdırıldı

Samsung firmasının katanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Fold 2 özellikleri sızdırıldı. Sızdırılan bilgilere göre Galaxy Z Fold 2, özellikleri ile dikkat çekiyor. Dünya genelinde merak ile beklenen Samsung Galaxy Z Fold 2 özellikleri ile ilgili detaylar haberimizde.

Samsung Galaxy Z Fold 2 Özellikleri

Sızdırılan bilgilere göre Galaxy Z Fold 2, 7.7 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Galaxy Z Fold 2, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 120Hz yenileme hızı sunacak. Galaxy Z Fold 2'nin Super AMOLED ekrana sahip olacağı iddia ediliyor.

Gücünü Snapdragon 865 Plus'tan alan Galaxy Z Fold 2, 12GB RAM ve 256 GB dahili depoma alanına sahip olacağı belirtildi. Cihazın MicroSD desteği sunmayacağını ancak 512 GB depolama alanına sahip biraz daha pahalı bir sürümünün bulunacağı iddia edildi.

Söz konusu sızıntıya göre cihazın arka kısmında 12MP çözünürlüğünde ana kamera, 12MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 64MP çözünürlüğünde telefoto kamera olmak üzere toplamda üç adet lens olacak. Cihazın ön kısmında ise 10MP çözünürlüğünde bir kameranın yer alacağı ifade edildi.

15 Watt'lık kablosuz hızlı şarj teknolojisini destekleyecek olan Galaxy Z Fold 2, 4365 mAh batarya kapasitesine sahip olacağı iddia edildi. Cihazın 15 Watt'lık kablosuz ters şarj desteğine de sahip olacağı belirtiliyor. İddiaya göre parmak izi okuyucusu ise cihazın yan tarafında bulunacak.