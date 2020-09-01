Samsung Galaxy Z Fold 2 Tanıtıldı, İşte Özellikleri ve Türkiye Fiyatı

Geçtiğimiz ay Unpacked etkinliğinde kısaca gösterilen Galaxy Z Fold 2, bugün resmi olarak duyuruldu. Samsung’un yeni katlanabilir cihazı Galaxy Z Fold2’nin özellikleri ve Türkiye fiyatı haberimizde.

Samsung Galaxy Z Fold 2 Özellikleri

Samsung’un ilk katlanabilir telefonu Galaxy Fold’un yeni modeli nihayet resmileşti. Galaxy Z Fold 2, ilk Fold’un tasarım özelliklerinin çoğunu geliştiren, özellikle kapak ekranını neredeyse dış camın tamamına yayacak şekilde genişleten ve telefonun iç ekranındaki büyük çentiği ortadan kaldıran etkileyici bir yenileme.

Yenileme hızı yüksek ekranları seven kullanıcılar Z Fold 2’nin 120Hz yenileme hızını destekleyen iç ekranına bayılacak. Galaxy Note 20 Ultra’da gördüğümüz gibi Samsung Galaxy Z Fold 2’de değişken yenileme hızı kullanılıyor, ekranı 10Hz’e kadar düşürerek pil tasarrufu sağlatıyor. Kapak ekranı sabit 60Hz yenileme hızına sahip. Z Fold 2’nin dış camı güçlendirilmiş; kapak ekranı Gorilla Glass Victus, arka paneli Gorilla Glass 6 ile korunuyor. Z Fold 2’nin yeni menteşesi iç ekranı mikro çiziklerden ve ufak enkazların neden olduğu diğer hasarlardan koruyacak gibi görünüyor. Samsung, telefonun garanti süresi içinde daha düşük bir ücret karşılığında (149 dolar) tek seferliğine ekran değişimi yapacak. Menteşe paneller arasında geçen yılki Galaxy Fold’a göre daha ince bir boşluğa sahip ve Samsung kullanıcıların sipariş esnasında Z Fold 2’nin menteşesinin rengini ücretsiz olarak özelleştirmelerine imkan tanıyacak.

Galaxy Fold 2, ayrıca özel bazı kredi kartlarına benzer şekilde önceden hazırlanmış Michelin yemek teslimatı, bir yıllık FoundersCard üyeliği ve ClubCorp’a üyelik dahil olmak üzere bir dizi VIP ayrıcalığı sunan özel bir Z Premiere konsiyerj hizmetiyle birlikte geliyor. Samsung, ayrıca Thom Browne ile birlikte 25 Eylül’de 3299 dolar fiyat etiketli göz alıcı bir Z Fold 2 modelini (tasarımcı sürümü) tanıtacak. Kutu içeriği Galaxy Buds Live, Galaxy Watch 3, Thom Browne taşıma çantası ve birkaç aksesuardan oluşacak.

Samsung Galaxy Z Fold 2 Teknik Özellikleri

Ekran Kapak: 6.2" Super AMOLED 2260 x 816 Ana: 7.6" Dinamik AMOLED 2208 x 1768 İşlemci Qualcomm Snapdragon 865 Plus Bellek/Depolama 12GB/256GB (UFS 3.1) Şarj 25W kablolu, 11W kablosuz, Güç paylaşımı Arka Kameralar Ana: 12MP f/1.8 Ultra Geniş: 12MP f/2.2 Telefoto: 12MP f/2.4 Ön Kameralar Ana: 10MP f/2.2 Kapak: 10MP f/2.2 Renkler Mistik Bronz, Mistik Siyah Fiyat 1999 dolar (Türkiye fiyatı 19999 TL) Çıkış Tarihi 18 Eylül (2 Eylül ön sipariş)

Samsung Galaxy Z Fold 2 Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Galaxy Z Fold 2, 18 Eylül’de 1999.99 dolar fiyat etiketiyle (Türkiye'de 19.999 TL) satışa çıkacak. Hem SIM kilitsiz olarak hem de Amerika’da AT&T, T-Mobile ve Verizon aracılığıyla satılacak. Galaxy Z Fold 2 ilginç olarak tüm pazarlarda Qualcomm Snapdragon 865 Plus işlemci ile gelecek. Z Fold 2 için ön siparişler 2 Eylül’de başlayacak. Galaxy Fold ve Galaxy Z Flip gibi önceki katlanabilir cihazlara sahip olanlara 800 dolara varan indirim sağlanacak.