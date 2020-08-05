Samsung Galaxy Z Fold 2 Tanıtıldı: İşte Samsung Galaxy Z Fold 2 Özellikleri ve Fiyatı

Samsung yeni katlanabilir akıllı telefon modelini Galaxy UNPACKED 2020 etkinliği kapsamında tanıttı. Samsung Galaxy Z Fold 2 özellikleri ve fiyatı hakkında açıklanan bilgileri sizler için bir araya getirdik. İşte Samsung Galaxy Z Fold 2 özellikleri ve fiyatı.

Samsung Galaxy Z Fold 2 Özellikleri

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Samsung Galaxy Z Fold 2, 7.7 inçlik Katlanabilir Dinamik AMOLED ekrana sahip. Cihaz HDR 10+ teknolojisini destekliyor ve 120Hz ekran yenileme hızı ile geliyor.

Quallcomm'un Snapdragon 865 Plus yonga setinden güç alan Samsung Galaxy Z Fold 2, grafik tarafında Adreno 650 GPU'dan destek almakta. Cihazda 12 GB RAM ve 512 GB dahili depolama alanı bulunmakta. 4.356 mAh bataryadan beslenen cihaz 15W kablolu hızlı şarj teknolojisini desteklemekte.

Akıllı telefonun arka tarafında 64 MP geniş, 12 MP telefoto ve 16 MP ultra geniş açı olmak üzere toplamda üç adet kamera sensörü yer almakta. Cihaz 2X optik zoom yapma yeteneğine sahip ve aynı zamanda 4K çekim yapabiliyor.

Galaxy Z Fold 2'nin ön kısmında 10 MP çözünürlüğünde kamera sensörü bulunmakta. Kapak kısmında da 10 MP'lik sensör konumlandırılmış durumda.

Samsung Galaxy Z Fold 2 Teknik Özellikleri

Ekran: 7.7 inç Katlanabilir Dinamik AMOLED

İşlemci: Snapdragon 865 Plus

GPU: Adreno 650

RAM: 12 GB

Depolama Alanı: 512 GB

Batarya: 4.356 mAh, 15W kablolu hızlı şarj

Arka Kamera: 64 MP geniş, 12 MP telefoto ve 16 MP ultra geniş açı

Ön Kamera: 10 MP

Kapak kamera: 10 MP

Samsung Galaxy Z Fold 2 Fiyatı

Samsung Galaxy Z Fold 2 yurt dışı fiyatı 1.980 dolar olarak açıklandı.

Akıllı telefonun Türkiye fiyatı ve ne zaman satışa sunulacağı henüz belli değil.