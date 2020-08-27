Samsung Galaxy Z Fold 2 Tanıtım Tarihi Belli Oldu

Samsung geçtiğimiz günlerde düzenlenen Unpacked 2020 sırasında bazı yeni akıllı telefon, tablet ve giyilebilir aksesuar modellerini tanıtmıştı. Şirketin 'ufaktan' gösterdiği ancak hakkında çok az detaya yer verilen Galaxy Z Fold 2 önümüzdeki günlerde düzenlenecek Unpacked Part 2 ile yeniden tanıtılacak.

Galaxy Z Fold 2 Tanıtım Tarihi: Ne Zaman Tanıtılacak?

Şirketin yeni nesil katlanabilir telefon modeli gücünü Snapdragon 865+ işlemciden alıyor ve bu işlemci, 12 GB LPDDR4X RAM ve 512 GB UFS 3.1 depolama birimi ile destekleniyor. Modelin arkasında her biri 12 MP çözünürlüğünde üçlü kamera kurulumu yer alıyor. Ön tarafta da her biri 10 MP çözünürlüğünde ikili ön kamera kurulumu bulunuyor.

Öte taraftan tüm bu özelliklerden doyasıya faydalanabilmeniz adına 4,500 mAh kapasitesinde batarya bulunuyor ve bu batarya 25W hızlı şarj desteği ile birlikte geliyor. Bağlantı tarafında ise cihazda Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 ve NFC yer alıyor.

Samsung'un Galaxy Z Fold 2 modelini tanıtacağı Unpacked Part 2, 1 Eylül 2020 tarihinde saat 17:00 itibarıyla başlayacak.

Çevrim içi olarak düzenlenecek bu etkinliği Samsung'un resmi internet sitesi üzerinden izleyebilirsiniz. Peki siz Galaxy Z Fold 2'den neler bekliyorsunuz? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.