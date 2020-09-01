Samsung Galaxy Z Fold 2 Tanıtılıyor (Unpacked Part 2 Etkinliği Canlı İzle)

Samsung, 5 Ağustos’ta Galaxy Note 20 serisini (Galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20 Ultra) duyurdu. Note 20 ile birlikte katlanabilir ekranlı telefon Galaxy Z Fold 2’nin de sahneye çıkmasını bekledik ancak etkinlikte Galaxy Fold’un halefi kısaca gösterildi. Yeni katlanabilir cihaz yakında online düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacak. Galaxy Z Fold2 modelini bekleyenler için canlı yayın linki haberimizde.

Samsung Galaxy Z Fold2, şirketin yeni katlanabilir cihaz modeli olacak. Ağustos’da Unpacked etkinliğinde tanıtılması beklenen cihazın sadece kısa bir tanıtımı yapıldı. Bunun nedeni sonradan ortaya çıktı; Güney Koreli devin katlanabilir telefon için ayrı bir etkinlik düzenleyeceğini öğrendik ve o gün geldi. Unpacked etkinliğinin ikinci bölümünde cihazı görme şansımız olacak. Galaxy Note 20 etkinliği gibi YouTube üzerinden takip edilebilecek.

Samsung Galaxy Z Fold 2 Özellikleri Ne Olacak?

Samsung Galaxy Z Fold 2’nin 120Hz yenileme hızını destekleyen 7.6 inç boyutunda ekrana sahip olması bekleniyor. Açıldığında Ultra İnce Cam (UTG) bizleri karşılayacak. 5G ağlarını destekleyecek katlanabilir cihazın ekranının önemli ölçüde geliştirildiği, katlandığında tüm ön tarafı kaplayacağı söyleniyor. Ana kamera kurulumu Galaxy Note 20 modelindeki gibi sağ üst köşede LED flaşı da barındıran üçlü kamera olacak ancak ek sensörler olmayacak. 12GB LPDDR5 RAM ile gelecek telefona Snapdragon 865 Plus işlemcisi güç verecek. 5G bağlantının hem 6GHz altı hem de mmWave bantlarında olması muhtemel.