Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 Önemli Bir Başarıya İmza Attı

Samsung tarafından kısa bir süre önce tanıtılan Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3, oldukça önemli bir ön satış başarısına imza attı. Kullanıcıların katlanabilir telefonlara yönelik ısınan tutumunu gözler önüne seren istatistikler, her iki model için de olumlu bir geleceği işaret ediyor.

Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 Kore'de 800.000 Ön Sipariş Aldı

Yonhap News tarafından aktarılan verilere göre Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3, 23 Ağustos 2021 itibarıyla sona eren bir haftalık periyotta yalnızca Güney Kore'de 800.000 birim ön sipariş almayı başardı. Aynı rapora göre ön siparişlerin %75 oranındaki kısmı mobil operatörlerden, %25 oranındaki kısmı ise kilitsiz cihazlardan oluşuyor.

Verileri geçen seneki veriler ile kıyaslayan şirket, Galaxy Z Fold 3'ün Galaxy Z Fold 2'den %400 daha iyi performans gösterdiğini vurguladı. Yani kullanıcılar, gerçekten de katlanabilir telefonlara şans vermeye başlıyor gibi gözüküyor. Yine de çeşitli detayları dikkate almamız gerekir:

Öncelikli olarak söz konusu veriler, belirli bir pazardaki kısa bir zaman dilimini baz alıyor. Yani daha net verileri görebilmek adına başka pazarların da dahil olduğu uzun vadeli detayları incelemek gerekecek. Nitekim Galaxy S21 ailesi de ilk ayı başarılı bir şekilde geçirdikten sonra, takip eden altı ay pek de olumlu bir performans sergilememişti.

Her halükarda, Samsung'un daha sağlam ve daha ucuz ürünler sunmak konusundaki stratejisi gerçekten de bir noktada işe yaramış gibi gözüküyor. Bu sayede katlanabilir telefonlar herkes için erişilebilir hale geliyor ve zaman geçtikçe daha fazla sayıda insan bunlardan birisine sahip olmak istiyor.

Peki siz katlanabilir telefonlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce katlanabilir telefonlar geleceğin ana akım ürünleri haline gelebilir mi yoksa sadece belirli bir kullanıcı grubuna hitap edecek ürünler olarak mı kalacaklar? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.