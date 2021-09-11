Samsung Galaxy Z Fold 4 Özellikleri ve Fiyatı Sızdırıldı

Samsung Galaxy Z Fold 4 özellikleri ve fiyatı sevindirecek. Güney Koreli teknoloji devinin son yıllarda ana akım haline getirmeye çalıştığı katlanabilir cihazlar, fiyatlarından dolayı hala pazarda yankı uyandırmış değil.

Şu anda telefon dünyasında neler olup bittiğinden emin değiliz, ancak aniden iPhone 14 ve Samsung Galaxy Z Fold 4 de dahil olmak üzere bir dizi telefon sızdırılıyor.

Geçtiğimiz gün sızdırılan ikinci telefon, Samsung'un fiyatı düşürmeyi hedeflediğini iddia eden Lanzuk olarak bilinen bir sızıntı sahibi tarafından Naver'de (Güney Koreli bir sosyal medya sitesi) detaylandırıldı.

Samsung Galaxy Z Fold 4'ün tam olarak ne kadara mal olabileceğine dair bir gösterge vermeseler de, Koreli teknoloji devinin telefonu seri üretmek için gereken maliyeti önemli ölçüde düşürmeye çalıştığını söyledi. Samsung'un planına göre bu, daha ucuz bileşen tedarikçilerine yönelerek başarabileceği bir şey.

Lanzuk'un bir diğer iddiası ise Samsung Galaxy Z Fold 3'te bulunan ekran altı kamerasının geri döneceği ancak bu sefer daha iyi performans göstereceği ve aynı zamanda ekran altında daha az görünür olacağı yönünde. Galaxy Z Fold 4'ü almayı düşünen kullanıcılar da kesinlikle öyle umuyor, çünkü Z Fold 3'te bulunan sürüm biraz hayal kırıklığı yaratıyor ve kesinlikle kitlesel kabul için hazır hissettirmiyor.

Samsung Galaxy Z Fold 4 özellikleri ve fiyatı sevindirecek

Bu iddiaların hiçbirinin doğru olduğuna güvenmeyecek olsak da, Samsung'un kesinlikle üzerinde çalışmak isteyeceği şeyler ve zaten şirketin katlanabilir telefonlarının fiyatlarını düşürmeye çalıştığına dair kanıtları gördük.

Bununla birlikte 1.799 dolarlık başlangıç fiyatı ile Samsung Galaxy Z Fold 3, geleneksel amiral gemisi telefonlarla karşılaştırıldığında bile hala uygun fiyatlı olmaktan uzakta. Bu nedenle Samsung, katlanabilir telefonları ana akım haline getirmek istiyorsa fiyatı aşağı çekmek zorunda. Sızıntı doğru olsun ya da olmasın, Z Fold 4 için daha düşük bir fiyat olması muhtemel.

Özellikle Z Fold 4, yeni bir Snapdragon 898 veya Exynos 2200 ve ekran altı dahil olmak üzere yeni kameralar ile piyasaya sürüldüğünde 1499 dolarlık işaretine ulaşmayı başarırsa kullanıcılar açısından hayal kırıklığına uğrayacağını söyleyemeyiz.

Samsung Galaxy Z Fold 3 ve Flip 3 hakkındaki tüm detaylar için bu bağlantıya gidebilirsiniz.