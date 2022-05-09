Samsung'un Yeni Katlanabilir Telefonlarının Şarj Hızları Belli Oldu

Görünüşe göre Galaxy Z Fold 4, Samsung'un en hızlı şarj teknolojisine sahip olmayacak ancak Z Flip 4'te ufak bir güncelleme göreceğiz. Çin'in tüketici güvenliği otoritesi, iki telefonun şarj hızlarını doğruladığını onayladı. Yaklaşan Samsung Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4 ile ilgili bilgiler son birkaç haftadır sürekli olarak sızdırılıyor. Şimdi ise yakın zamanda Çin'de yapılan bir sertifikasyon telefonların şarj hızını doğruladı.

3C veritabanı listesine göre Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4 25W şarj özelliğine sahip olacak. Geçen yılki Z Fold 3 de aynı şarj hızına sahip olsa da Samsung'un şu anda 15W şarj özelliğine sahip olan Flip telefonu için bunu bir yükseltme olarak kabul edebiliriz. Bununla birlikte daha pahalı Fold serisinin hayranları hayal kırıklığına uğrayabilir çünkü şirketin cihazı en son şarj teknolojisiyle yükseltmesini beklemiş olabilirler.

Samsung'un mevcut fiyatlandırma stratejisi değişmezse Galaxy Fold 4, Galaxy S22 Ultra amiral gemisinden çok daha pahalı olabilir. Z Fold 3, S21 Ultra'nın 1.199 dolarlık fiyat etiketine kıyasla çıkışında 1.799 dolar fiyat etiketine sahipti. İki Samsung amiral gemisi arasında bu yıl da benzer bir fiyat farkı bekliyoruz. Bu nedenle 45W şarja sahip olmayan yeni Fold, Samsung tarafından kullanıcıları üzecek bir seçim olmuş olabilir ama gerçekten de o kadar önemli mi?

25W Şarj vs. 45W Şarj

Samsung'un mevcut en hızlı şarj seçeneği, şirketin söylediği kadar harika değil. Testler Samsung'un Galaxy S22 Plus ve Ultra'daki 45W şarjının, 25W şarjdan pek de hızlı olmadığını ortaya koyuyor.

Robert Triggs, Samsung'un 25W şarjını 45W şarja karşı karşılaştıran makalesinde "45W şarj ederken 25W'a karşı yalnızca altı dakika kazanıyorsanız daha güçlü modele yükseltmenin pek bir anlamı yok." diyor.

Bu arada yaklaşan iki katlanabilir telefonun pil kapasiteleri de sızdırıldı. Galaxy Z Fold 4'ün pil kapasitesi 4.270mAh iken Z Flip 4 3.400mAh kapasiteyle piyasaya sürülecek.