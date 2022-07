Samsung Galaxy Z Fold 4, Z Fold 3'e Beklenilenden Daha Benzer Olabilir

Samsung Galaxy Z Fold 4 hakkında çok sayıda sızıntı duymuş olsak da henüz resmî bir şey göremedik, bu nedenle şimdiye kadarki olası tasarım fikirleri belki de bizi sandığımızdan fazla yanıltıyor olabilir.

Yeni iddialar, Twitter'da Samsung Galaxy Z Fold 4'ün kamera düzeninin yeni bir tasarım yerine Samsung Galaxy Z Fold 3'tekiyle neredeyse aynı olacağını iddia eden TechTalkTV'den geliyor. Sızıntılarıyla ünlü OnLeaks tarafından paylaşılan resmî olmayan görüntüler kamera düzeninin tasarımını gözler önüne seriyor.

Bu görüntüler, Samsung Galaxy S22 Ultra'dan daha çok ilham alan bir kamera tasarımını gösteriyor. Lensler ayrı bir kamera ünitesine yerleştirilmek yerine doğrudan arka tarafta diziliyor. Yine de çok büyük bir fark olduğu söylenemez çünkü hem bu görüntüler hem de Galaxy Z Fold 3, altlarında bir flaş bulunan üç dikey lens içeriyor.

EXCLUSIVE: The camera layout of the Samsung Galaxy Z Fold 4 will not look like the one shared by Onleaks. Instead, it will almost exactly look like the one on the Z Fold 3. pic.twitter.com/2IignnOEta