Samsung, Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4'te Rekor Ön Siparişe Ulaştı

Samsung Hindistan'ın Kıdemli Başkan Yardımcısı ve MX Satış Başkanı Raju Pullan, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Samsung'un Hindistan'da dördüncü nesil katlanabilir ürünlerine yönelik güçlü bir talebe tanık olduğunu ve Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4 için 50.000'den fazla ön siparişe ulaştıklarını açıkladı.

Rekor ön siparişler, 16 Ağustos'ta ve 1.günde 12 saatten az bir sürede geldi. Pullan, IANS'a verdiği demeçte bu rekorun asıl nedenini şöyle özetledi:

"Samsung bu yıl 1,5 kat daha fazla katlanabilir telefon satmayı hedefliyor. Hedefimize ulaşacağımızdan eminiz çünkü yeni katlanabilir telefonlar geçen yıla göre çok büyük güncellemelerle geliyor."

Samsung Katlanabilir Telefonlarını Her Kesime Ulaştırmayı Amaçlıyor

Samsung'un bu büyük başarısını, şirketin bu sefer Hindistan'daki katlanabilir deneyimini genişletme stratejisine bağladı. Samsung, Fold 4 ve Flip 4 için perakende ağını genişleterek üst düzey telefonları 2. kademe kasabalar ve daha fazlası dâhil olmak üzere 10.000'den fazla şehre taşıdı.

Pullan'a göre bu, katlanabilir telefonlar için geçen yıla göre perakende satış noktası sayısının iki katı. Samsung ayrıca tüketicilerin satın alma işlemlerini tamamlamadan önce bu cihazlarla harika bir deneyim yaşamalarını sağlamak için Hindistan'da 12.000'den fazla Fold 4 ve Flip 4 demo ürünü kullandı.

Samsung, 2022 yılının ilk altı ayında %22 değerinde pazar payıyla akıllı telefon pazarına liderlik ediyor.