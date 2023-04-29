Samsung Galaxy Z Fold 5'in İlk Render Görüntüleri Paylaşıldı: İşte Tasarımı!

Galaxy Z Fold 5'in tanıtılmasına daha aylar var ancak sızıntılar Samsung'un Unpacked etkinliğinde göstereceklerini aylar öncesinden gözler önüne seriyor. Merakla beklenen telefon, sızıntılarıyla ünlü OnLeaks tarafından Smartprix ile ortaklaşa paylaşılan görsellerde ortaya çıktı.

Paylaşılan görüntüler telefonun render görüntüleri olarak lanse edilirken, tasarımına da ilk kez bakış atmamıza olanak tanıyor.

Samsung'un ekrandaki kırışıklık görünümünü azaltmak için bu yıl Galaxy Z Fold serisindeki menteşeyi düzelttiği uzun zamandır söyleniyordu. Galaxy Z Fold 5'in yeni menteşesi görüntülerde tam olarak görülüyor.

Samsung Galaxy Z Fold 5 Render Görüntüleri

Menteşe boşluğu nedeniyle 14,2 mm ila 15,8 mm arasında ölçülen Galaxy Z Fold 4'ün aksine, katlandığında yaklaşan katlanabilir cihazın toplam kalınlığının 13,4 mm'ye düştüğü iddia ediliyor. Samsung'un, OPPO'nun Find N2'de kullanılan ikinci nesil Flexion menteşesine benzer bir "damlacık" tarzı menteşe tasarımı kullanması bekleniyor.

Genel olarak, Galaxy Z Fold 5'in aynı 6,2 inç dış ekranı ve 7,6 inç iç ekranı koruyacağı söyleniyor ancak çerçevelerin her tarafta küçüldüğünü görebiliyoruz. Cihazın açıldığında 154,9 x 129,9 x 6,3 mm ve katlandığında 154,9 x 67,1 x 13,5 mm ölçülerinde olması bekleniyor.

Galaxy Z Fold 5 için şimdilik gördüklerim ve bildiklerimizin hepsi bunlarla sınırlı. Peki sizin telefondan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.