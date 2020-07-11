Samsung Galaxy Z Fold 5G'ye Ait Video Ortaya Çıktı!

Samsung Galaxy Z Flip 5G ile ilgili tüm detaylar son 1 hafta içerisinde elimize ulaşmıştı. Şimdi gelen verilerde Samsung Galaxy Z Flip 5G'ye ait bir video var. Bu video içerisinde Samsung Galaxy Z Flip 5G tüm hatları ile gözüküyor. İşte Samsung Galaxy Z Flip 5G'nin son hali.
Galaxy Z Flip 5G'e Ait İlk Video
Samsung'un yeni katlanabilir ekranlı modeli Galaxy Z Flip 5G, geçtiğimiz hafta tasarımını, özelliklerini ve tanıtım tarihini ortaya sermişti. Şimdi ise Samsung Galaxy Z Flip 5G'ye ait bir video sızdırıldı. Twitter'da videoyu paylaşan Evan Blass, cihazın son halini de gözler önüne sürmüş oldu.
July 10, 2020
Videodaki modelin renginin oldukça güzel olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda Galaxy Z Flip 5G'nin konsepti olan katlanılabilir ekranın, videoda her halinin gösterildiğini de görebiliyoruz. Tabi cihazın özellikleri ile alakalı bir bilgi verilmemiş. Ancak biz daha önceki yazılarımızda Galaxy Z Flip 5G'nin özelliklerini anlatmıştık. Yazımıza bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
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