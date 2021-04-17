Samsung Galaxy Z Fold Tab Üç Defa Katlanan Ekranla Geliyor

Samsung Galaxy Z Fold Tab üç defa katlanan ekranıyla bir ilki gerçekleştirecek. Son zamanlarda sık sık Galaxy Z Fold 3'ü duyuyoruz, ancak başka bir söylenti yeni bir katlanabilir Samsung modeline işaret ediyor: 2022'de çıkacak üçlü katlanabilir bir tablet.

Samsung, Galaxy Z serisiyle katlanabilir akıllı telefon kategorisinin başında geliyor. Şu anda şirket iki tür katlanabilir telefon satıyor ve her ikisinin de tek menteşesi var.

Fakat geçmişte üç katlı bir Galaxy tableti ile ilgili raporlar ortaya çıkmıştı. Yeni gelen bir sızıntıya göre, böyle bir Galaxy Z Fold Tab gerçekten geliştirme aşamasında ve önümüzdeki yıl piyasaya sürülebilir.

Samsung Galaxy Z Fold Tab üç defa katlanan ekranı bir ilk

Ağustos ayı başlarında gerçekleşebilecek Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 lansman etkinliği sırasında bir teaser görebiliriz. Bu hala Samsung'un pazarlama ekibi tarafından tartışılıyor.

Galaxy Z Fold Tab'ın üçe katlama özelliğinin yanı sıra en önemli özelliği hibrit S Pen desteği olacak. Ancak Bluetooth'lu kalemi, eski S Pen'lerden farklı kılacak özellikler hakkında bir bilgimiz yok. Ekran kaleminin, birkaç ay sonra Galaxy Z Fold 3 ile birlikte görücüye çıkması muhtemel.

Yakında çıkacak üç katlı tablet, mevcut ekranlardan çok daha kolay bükülebilir bir UTG'ye (ultra ince cam) sahip olacak. Bu yeni kalınlaştırılmış ve güçlendirilmiş cam, Galaxy Z Fold 2 halefinde yer alacak. Anladığımız kadarıyla Galaxy Z Fold 3, Samsung'un ilk katlanır tableti için bir test ortamı olacak.

Sızıntı sahibi Yogesh'e göre, Samsung Galaxy Z Fold Tab, 2022 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürülebilir. Ancak tabletin, Ağustos 2021'de gerçekleşeceği iddia edilen Samsung Galaxy Z Fold 3 ve Samsung Galaxy Z Flip 3 lansmanında görücüye çıkması bekleniyor.

Samsung Galaxy Z Fold Tab'ın yukarıda belirtilen özellikleri yalnızca mevcut geliştirme döngüsü itibarıyla geçerlidir. Nihai ürün, tasarımın tamamlanmasından sonraki birkaç ay içinde mühendislik ekibinin gerçekleştireceği değişikliklere bağlı olarak değişebilir.

Ancak esnek ekranlı cihazlar kesinlikle teknoloji üreticilerinin yatırım yapmaya devam ettiği bir alan. Galaxy Fold ile ana akım katlanabilir ürününü piyasaya süren ve yakında Galaxy Z Fold 3'ü duyuracak gibi görünen Samsung da dahil olmak üzere bununla ilgili birçok sızıntı duyuyoruz. Samsung'un katlanabilir modellerinin detayları için Tamindir'i takip etmeyi unutmayın.