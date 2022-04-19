Samsung, Galaxy Z Fold4 S Pen Seri Üretimine Başladı

Samsung'un Galaxy Z Fold4 katlanabilir telefon üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Geçen yıl olduğu gibi şirket bunu da bu yıl Ağustos ayında açıklayabilir. Samsung'un bu yılki katlanabilir telefonunun bir S Pen kalemine eşlik edeceğine dair söylentiler dolaşıyordu. Yeni bir sızıntı, Galaxy Z Fold4 için S Pen'in seri üretime girdiğini ortaya çıkardı.

Galaxy Z Fold4'ün, kalemi saklamak için özel bir yuvaya sahip olan ilk katlanabilir akıllı telefon olacağı tahmin ediliyor. Cihazda bir depolama yuvası bulunmasa bile S Pen için destek taşıyacağı yoğun bir şekilde konuşuluyor. Analizleriyle ünlü Mukul Sharma'ya göre Galaxy Z Fold4 için S Pen'in seri üretimi birkaç Avrupa ve Asya pazarında başladı.

Galaxy Z Fold 4, S Pen Destekleyen İlk Katlanabilir Telefon Olacak

Geçen yıl söylentiler Galaxy Z Fold3'ün S Pen kalemini destekleyen ilk katlanabilir Samsung olacağı yönündeydi. S Pen Pro ve S Pen Fold Edition, Galaxy Z Fold3 ile uyumlu olsa da normal S Pen cihazda çalışmıyor. Galaxy Z Fold4'ün normal S Pen için destek taşıyıp taşımayacağı ise henüz belli değil.

Geçen ay Samsung'un Galaxy Z Fold4 için bir "Super UTG" üzerinde çalışabileceği bildirilmişti. Bu yeni cihazın S Pen'i kullanmak için daha güçlü bir yüzey sunması bekleniyor. Bu nedenle normal S Pen'in Z Fold4 üzerinde çalışma olasılığı elbette var. Cihazın özel bir S Pen kılıfına sahip olup olmayacağını öğrenmek içinse şimdilik bir süre daha beklememiz gerekecek.

Önceki raporlar, Galaxy Z Fold4'ün daha iyi dayanıklılık için tek bir menteşe tasarımıyla geleceğini iddia ediyordu. Ayrıca kamerasının da iyileştirileceği tahmin ediliyor. Son olarak Z Fold4'e Snapdragon 8 Gen 1 işlemcinin güç sağlayacağı belirtiliyor.