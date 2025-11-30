Üçe Katlanabilen Samsung Telefon Yakında Geliyor: Rakibinden Ucuz Olacak!

Katlanabilir telefon pazarının lideri Samsung, sınırları zorlayacak yeni bir model ile teknoloji sahnesine çıkmaya hazırlanıyor. Markanın uzun süredir konuşulan ilk üçe katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z TriFold'un lansman tarihi yaklaştıkça cihazla ilgili sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Gelen son bilgiler telefonunun fiyatının beklentilerin oldukça altında kalacağını gösteriyor. İşte detaylar!

Samsung Galaxy Z TriFold'un Fiyatı Ne Kadar?

Şirkete yakınlığı ile bilinen kaynaklara göre Galaxy Z TriFold, anavatanı Güney Kore'de yaklaşık 3.6 milyon won'luk bir fiyat etiketine sahip olacak. Bu değer yaklaşık olarak 2.450 dolara tekabül ediyor. Daha öncesinde ise cihazın 3.000 dolara yakın bir fiyatla satışa sunulacağı söyleniyordu.

Öte yandan ortaya atılan son fiyat iddiası Galaxy Z TriFold'un piyasadaki diğer modellerle rekabet etmesini sağlayabilir. Nitekim, sektörde hâlâ satışı devam eden tek üç katlanabilir telefon olan Huawei Mate Xts 2.520 dolardan alıcı buluyor. Bu da yeni telefonun rakibinden daha ucuz olacağı anlamına geliyor.

Ancak Samsung henüz yeni modelini resmi olarak doğrulamadığı için şimdilik bu tür söylentilere temkinli yaklaşmakta fayda var. Cihazın bu yıl aralık ayının son haftasında tanıtılması bekleniyor. Lansman etkinliği yaklaştıkça fiyat konusunda daha net bilgiler edinmeyi umuyoruz

Galazy Z TriFold'un Özellikleri Nasıl Olacak?

Yeni telefonun en çarpıcı özelliği katlama mekanizmasında gizli. İki menteşe üzerine kurulu olan bu sistem, panellerin katlandığında kusursuz bir şekilde üst üste binmesini sağlıyor. Ayrıca panellerin içe doğru katlanması cihazın OLED ekranının korunmasına yardımcı oluyor. Buna karşın Huawei'nin üçe katlanabilir modelleri Z şeklinde katlanarak Galaxy Z TriFold'dan ayrışıyor.

Cihaz tam olarak açıldığında kullanıcıları 10 inçlik geniş bir OLED çalışma alanı karşılıyor. Katlandığında ise standart telefon kullanımı için 6.5 inçlik harici bir ekran sunuluyor. Yeni model benzersiz katlanabilir tasarımının yanı sıra güçlü donanım özellikleriyle de göze çarpacak.

Ekran: AMOLED, 120 Hz yenileme hızı, yüksek parlaklık desteği

AMOLED, 120 Hz yenileme hızı, yüksek parlaklık desteği İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Kamera: 200 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açı, 10 MP telefoto (3x optik zoom), 12 MP ön kamera

200 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açı, 10 MP telefoto (3x optik zoom), 12 MP ön kamera Batarya: 5.000 mAh, 45W hızlı şarj desteği

5.000 mAh, 45W hızlı şarj desteği Yazılım: Android 16 tabanlı One UI 8

Android 16 tabanlı One UI 8 Bağlantı: Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, USB-C 3.2, 5G desteği

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung'un ilk üçe katlanabilir telefonu başarılı bir satış dönemi geçirebilir mi? Yorumlarda buluşalım.