Samsung, Oyunculara Özel Yeni Mağazası 'Game Portal'ı Açtı

Samsung Electronics, başta ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve Brezilya olmak üzere 30'dan fazla ülkedeki oyunculara hitap eden çevrimiçi bir mağaza olan Samsung Game Portal'ı tanıttı.

Bu çoklu oyun mağazası, oyuncular için akıllı telefonlar, oyun monitörleri ve yüksek performanslı SSD'ler gibi geniş bir ürün yelpazesi sunarak oyun alışverişi deneyimini geliştirmeyi amaçlıyor. Ayrıca müşteriler tercihlerine göre oyunlarla ilgili içeriklere erişebiliyor.

Game Portal'ı oluşturma kararı, Accenture şirketinin 2021 yılında yaptığı ve birçok oyuncunun birden fazla cihaz kullandığını ve oyunla ilgili faaliyetlere önemli ölçüde zaman ayırdığını ortaya koyan çalışmasından etkilendi. Samsung'un portalı, oyun bilgileri, incelemeler, satın alma avantajları, kullanım fikirleri ve oyun haberlerini tek bir yerde sunarak bu talebi karşılamayı amaçlıyor.

Samsung, Oyunsever Kullanıcıların Deneyimini Artırmayı Planlıyor

Samsung Electronics D2C Merkezi Başkan Yardımcısı Evelyn Kim, özellikle Y kuşağı ve Z kuşağı olmak üzere tüketicilerin hayatında oyun oynamanın önemini vurguladı. Samsung, satın alma sürecini müşteriler için keyifli ve kolay hale getirerek genel oyun deneyimini geliştirmeyi amaçlıyor.

Portalda yer alan başlıca ürünler arasında mobil oyunlar için optimize edilmiş Galaxy S23 Ultra, ayrı bir konsol olmadan bulut oyunlarına olanak tanıyan Neo QLED TV, sürükleyici Odyssey OLED G9 monitör ve oyunların daha hızlı yüklenmesini sağlayan yüksek hızlı 990 PRO SSD yer alıyor.

Samsung, büyüyen oyun sektörünün farkında ve oyunla ilgili ürün ve hizmetleri geliştirerek konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Samsung Game Portal'ın lansmanı bu yönde atılmış önemli bir adımdır ve oyun sektöründe daha fazla yeniliğin de habercisi.

Samsung Game Portal, Türkiye'de de https://www.samsung.com/tr/gaming-portal/ adresinden erişilebilir durumda.