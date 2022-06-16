Samsung'dan Gelecek Süreçte Daha Az Yeni Ürün Görebiliriz

Kötüleşen küresel ekonominin Samsung'un tedarikçileri üzerinde zincirleme etkisi olduğu görülüyor. Nikkei Asia'dan yeni bir rapor, teknoloji devinin tedarikçilerden tedarik siparişlerini azalttığını veya ertelediğini belirtiyor. Rapora göre Samsung, birden fazla ürün grubundaki tedarikçileri, parça ve nihai ürünlerin stok seviyelerini değerlendirirken belirli bileşenler ve parçalar için siparişleri birkaç hafta askıya alacağı konusunda bilgilendirdi.

Rapora göre Samsung ayrıca diğer tedarikçilere "artan stoklar ve küresel enflasyon endişeleri" ile mücadele ettiği için bileşen siparişlerini azaltacağını söyledi. Bu, Güney Kore'nin iş gazetesi Maeil Business News'in Samsung'un 2022 için akıllı telefon üretim hedefini düşürdüğünü iddia eden daha önceki bir raporuyla uyuşuyor.

Samsung Sipariş ve Tedarik Hacmini Yarı Yarıya İndiriyor

Teknoloji devi, tedarikçilerine 2022'ye kadar sipariş ve tedarik hacmini yarıya indireceğini bildirmişti. Nikkei, Samsung'un TV'ler, ev aletleri ve akıllı telefonlar için bileşen siparişlerini azalttığını bildirdi. Bu arada gecikmeler, rapora göre işlemciler, elektronik parçalar ve nihai ürün paketleri arasındaki bileşenleri etkileyecek.

Bu da gelecek süreçte Samsung'tan daha az yeni ürün göreceğimizin bir göstergesi olabilir. Keza bir tedarikçinin, Temmuz ayı için Samsung'a yapmayı planladığı sevkiyatı %50 oranında azalttığı bildiriliyor.

Samsung'un son hamlesi, küresel enflasyon yükselmeye devam ederken telefon üreticileri arasında artan endişelere işaret ediyor. Xiaomi, Vivo ve Oppo da yeniden artan COVID-19 vakaları, Avrupa pazarından beklenen azalan talep ve Çin'in çeşitli bölgelerinin karantina nedeniyle kısıtlamalar altında olması nedeniyle siparişlerini en az %20 oranında azalttı.