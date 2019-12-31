Samsung "Gerçek" Sıfır Çerçeve Akıllı TV'lerini CES 2020'de Tanıtabilir

Gerçekten sıfır çerçeve televizyonları CES 2020’de görebiliriz. Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Las Vages’ta düzenlenecek fuarda yeni gerçek sıfır çerçeve akıllı televizyonları tanıtabilir.

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES, bu sene 7 Ocak’ta başlayacak 10 Ocak’a kadar sürecek. Fuarda birçok yenilikçi ürün göreceğiz ki şimdiden devler ipucu vermeye başladılar. Samsung, onlardan biri. Türkiye pazarında önemli bir konumda olan üretici, senelerdir hayalini kurduğumuz bir ürünle karşımıza çıkabilir. Çerçevesiz televizyon aslında yeni değil, şu anda birçok akıllı televizyon üretici modellerinde çerçevenin olmadığını söylüyor ancak çerçevesiz olarak satın aldığımız TV’leri dikkatlice incelediğimizde öyle olmadığını görüyoruz. Samsung, iki ay önce yaptığı Sıfır Çerçeve başvurusuyla buna son verecek. Samsung’un CES 2020’de tanıtmasını beklediğimiz akıllı TV modelleri gerçekten çerçevesiz olacak. Üretici, ekran paneli ile TV’nin gövdesi bir araya getirerek çerçeveyi tamamen ortadan kaldıracak. Samsung’u diğer üreticilerden ayıracak, ilk kez Samsung’un deneyeceği bu tasarımın negatif yönleri de var. Örneğin, ekran panelinin gövdeden ayrılma olasılığı var mı? Şu aşamada bunun cevabı yok. Eğer CES 2020’de tanıtılırsa bu detay da açıklanacak, kafalardaki en önemli soru işaretlerinden biri gidecektir.

Samsung’un Sıfır Çerçeve (Zero Bezel) tasarımlı 2020 Akıllı TV’leri 65 inç ve üzeri boyutlarda olacak. Buradan üretim sürecinin daha küçük boyutlar için uygun olmayacak kadar karmaşık olduğu anlamını çıkarabiliriz. Ya da Samsgun’un büyük ekranlı televizyonlarına ilgi daha fazla var.