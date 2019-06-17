Samsung, Global Ekran Pazarındaki Liderliğini Sürdürdü

Londra merkezli araştırma şirketi IHS Markit ’in verilere göre Samsung Display, 2019’un ilk çeyreğinde global ekran pazarındaki liderliğini sürdürdü.

IHS Markit ’ten gelen son veriler, Güney Koreli teknoloji devinin bu yılın ilk çeyreğinde de dünyadaki en büyük akıllı telefon üreticisi olarak hakim konumunu koruduğunu gösteriyor.

Küresel akıllı telefon üreticilerinin, amiral gemisi cihazları için OLED paneller tercih etmesi, Samsung’un pazardaki güçlü pozisyonunu korumasını sağladı.

Samsung'un ekran iştirakinin, Mart 2019'da sona eren ilk çeyrekte 3.4 milyar dolar değerinde akıllı telefon ekranı sattığı tahmin ediliyor. Bu da akıllı telefon ekranı pazarının yüzde 40,2’sini oluşturuyor.

Bununla birlikte, Samsung’un bu yılın ilk çeyreğinde pazar payının, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 6,6 oranında küçüldüğünü belirtmek gerekiyor; ancak Güney Koreli şirket, peş peşe sekiz ay boyunca pazar payını yüzde 40’ın üzerinde tutmayı başardı.

Samsung’un ardından yüzde 12,3'lük pazar payı ile Japan Display gelirken, onu yüzde 11,9 ile China’s BOE izledi. Burada dikkat edilmesi gereken nokta ise BOE'nin pazar payının bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla neredeyse iki katına çıktığı.

Geçtiğimiz yıl, Samsung’un Güney Kore'de devasa bir OLED fabrikası inşa etmek istediği bildirilmişti. 1 milyar dolarlık yatırımla hayata geçecek olan fabrikanın, Samsung'un Çin'deki tesisine kıyasla yüzde 30 daha fazla üretim kapasitesine sahip olması bekleniyor.

