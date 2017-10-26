Samsung, Google'ın Ekran Problemine Gönderme Yaptı

Samsung, Galaxy S8, Galaxy S8+ ve Galaxy Note 8’in ekranını güzelleyen videoları bir araya getirerek, Pixel XL 2’nin OLED ekranında problemler yaşayan Google’ı tiye aldı.

Teknoloji devi Google, yakın zaman önce Google Pixel XL 2’yi Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da satışa sunmuştu. Yüksek kalitesiyle ön plana çıkarılmaya çalışılan akıllı telefonun piyasaya sürülmesinin hemen ardından, ekranıyla ilgili şikayetler gelmeye başlamıştı. Pixel XL 2’yi satın alan ilk kullanıcılar, OLED ekranda sorun yaşadıklarını söylemişler ve sadece bir haftalık kullanımın ardından ekran yanıklarıyla karşılaştıklarını belirtmişlerdi.

OLED teknolojisinin kronik sorunlarından bir tanesiyle yüz yüze gelen Google, ilk şikayetlerin ardından sorunu incelemeye başladığını kaydeden bir açıklama yayınlasa da rakiplerinin elinden kurtulamadı. Samsung, resmi YouTube kanalı üzerinden yayınladığı bir videoyla direkt olarak Google’ın yeni telefonunu hedef almasa da amacını az çok belli etmekten kaçınmadı.

Yayınlanan videoda, akıllı telefon incelemeleri yapan bir grup YouTuber’ın Samsung Galaxy S8, S8+ ve Note 8’in ekranıyla ilgili yaptıkları yorumlar bir araya getirildi. Yarım dakika süren bir videoyla onlarca YouTuber’ın sözlerini toplayan Samsung, “ekran problemleri yaşamamak için Samsung alın” mesajını da verdi.

Yeni Pixel telefonlar için yayınlanan ilk tanıtım videosunda en büyük rakibi Apple’ın kulaklık girişiyle dalga geçmeyi ihmal etmeyen Google, böylece çok tatlı şekilde bir başka rakibi tarafından eleştirilmiş oldu.