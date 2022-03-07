Samsung Hackerların Galaxy Kaynak Kodlarını Çaldığını Doğruladı

Güney Koreli teknoloji devinin bugün doğruladığı bilgilere göre hackerlar Samsung'dan Galaxy cihazları da dâhil olmak üzere şirket verilerini ve kaynak kodlarını çalmayı başardılar.

İlk olarak bu ayın başlarında Lapsus$ adlı bir hacker grubunun sorumluluğu üstlendiği bildirildi. Yakın zamanda Nvidia'yı da hackleyen grup, Samsung tarafından Galaxy donanımındaki şifreleme ve biyometrik kilit açma işlevleri için kullanılan kaynak kodları da dahil olmak üzere yaklaşık 200 GB çalıntı verinin olduğu iddia edilen ekran görüntülerini paylaştı.

Samsung Açıklamalarda Bulundu

Samsung, Bloomberg News ve SamMobile'a bu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu:

"Şirket içi verilerle ilgili bir güvenlik ihlali oldu. İlk analizlerimize göre ihlal, Galaxy cihazlarının çalışmasıyla ilgili bazı kaynak kodlarını içeriyor ancak tüketicilerimizin veya çalışanlarımızın kişisel bilgilerini içermiyor. Bu durumun işimiz veya müşterilerimiz üzerinde herhangi bir etkisi olmasını beklemiyoruz. Bu tür olayların daha fazla yaşanmaması için önlemler aldık ve müşterilerimize kesintisiz hizmet vermeye devam edeceğiz.”

Nvidia'nın hacklendiği son olayda hacker grubu Lapsus$ şirkete şantaj yapmaya çalışmıştı ve Nvidia'yı belirli GPU'lardan kripto para birimi madenciliği sınırlayıcılarını kaldırmadıkça ve bu ekran kartlarının sürücülerini açık kaynak kodlu yapmadıkça tüm verileri sızdırmakla tehdit etmişti. Lapsus$ isimli hacker grubunun bu olayda Samsung'a karşı herhangi bir tehditte bulunup bulunmadığı ile ilgili net bir bilgi bulunmuyor.