Samsung: "Hala Note 7 Kullananlar Var"

Yaklaşık iki yıl önce tanıtılan ve gerçekten başarılı özelliklere sahip olan Galaxy Note 7, bataryasındaki patlama sorunu nedeniyle Samsung'un ve kendisinin başını yakmıştı. Yeni gelen bir rapora göre günümüzde hala Note 7 kullanıcıları bulunuyor.

Bataryasındaki sorunlar yüzünden pek çok kullanıcıyı telaşa sokan Galaxy Note 7'yi toplamak için Samsung büyük seferberlikte bulunmuştu. Sürekli yazılım güncellemesi yayınlayarak kullanıcıların cihazları iade etmesini isteyen Koreli üretici bir süre sonra şarj konusunda kısıtlamalar yapmıştı. En son güncellemesinde ise cihazın patlamasına engel olmak adına şarj almasını bloke etmişti.

Uzun ve zorlu bir sürecin ardından piyasadaki pek çok Note 7'yi toplamayı başaran Samsung'un yine de tüm telefonları toplayamadığı ortaya çıktı. Note 7'yi seven insanların aktif olarak cihazları kullandıkları dile getirildi. Samsung tarafından yazılım desteği sonlandırılmasına rağmen yazılım yedeklemesiyle veya farklı yazılımlar yükleyerek bu cihazları kullanan kişilerin büyük tehlikelere yol açabileceği ifade ediliyor.

Samsung Toplamadığı Note 7'lere Hamle Yapacak mı?

Samsung'un Nisan 2018'de yayınladığı bir sayfada Note 7'lerin 'neredeyse hepsi toplandı' ifadesi yer alıyor. Yani şirket olarak da sorunlu Note 7'lerin tamamını toplamadığını kabul eden Koreli üreticinin bu konuda herhangi bir hamle yapıp yapmayacağı bilinmiyor. Note 7 faciasını tekrardan gündeme getirmek istemeyen Samsung, cihazlara erişimi kestiği için pek bir şey yapamıyor.

Galaxy Note 7'yi yenileyerek Note FE isminde tekrar sunan Samsung, yine de bazı hayranlarını tatmin edememiş gibi gözüküyor. Eğer yakın zamanda "Samsung'un toplamadığı Note 7 patladı" şeklinde haberler duyarsak, pek şaşırmamak gerekiyor.