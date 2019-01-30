Samsung, Hastalıkları Teşhis Edebilen Tişört Geliştiriyor

Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, sağlık alanında devrim yaratacak yeni bir teknolojik ürün üzerinde çalışıyor. Şirket, geliştireceği özel bir tişört sayesinde hastalıkların çok daha kolay bir şekilde tespit edilmesini sağlayacak.

Samsung mühendisleri, hastalıkları teşhis etmesi hedeflenen bu özel tişört üzerinde uzun bir süredir çalışıyor. Bu tişörtler diğer tişörtlerden farklı olarak üzerinde çeşitli sensörler taşıyor ve bu sensörler ile hastalıkların analizi ve teşhis koyabilmek mümkün hale geliyor. Bu sayede örneğin akciğer fonksiyonları üzerine kapsamlı bir teşhis koyulabiliyor.

Bu özel tişörtlerin doğru bir şekilde çalışabilmesi için kullanıcının yaşını, cinsiyetini, ağırlığını ve boyunu doğru bir şekilde tişörte tanımlaması gerekiyor. Bu veriler girildikten sonra zatüre, kronik akciğer hastalıkları dahil akciğerde yaşanabilecek pek çok sorun otomatik olarak tespit edilebilecek.

Tişörtten elde edilen veriler, akıllı telefonlar üzerinden takip edilebiliyor. Kullanıcılar, tişörtün koyduğu teşhisleri de yine mobil cihazları üzerinden görebilecek.

Samsung’un özel tişörtlerin yanı sıra aynı amaçla bir de özel gömlek geliştirmek istediği söyleniyor. Ancak bu teknolojik tişört ve gömleklerin tam olarak ne zaman piyasaya sürüleceği şimdilik bilinmiyor.