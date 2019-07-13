Samsung, Hayata #FarklıBak Diyor!

Samsung Türkiye'nin Farklı Bak projesi ile fotoğraf tutkunlarını mutlu edecek bir kampanya başlatıldı. Samsung'un çok güvendiği yenilenen Galaxy A serisinde yer alan modellere yaptığı yatırım da bir hayli büyük.

Farklı Bak projesi ile kendinize Samsung'un Instagram hesabında yada İstanbul Havalimanı'ndaki büyük ekranda yer bulmanız mümkün oluyor. Tüm bunlar için #FarklıBak, #withGalaxy etiketlerini fotoğraflarınızda kullanmanız yeterli.

Farklı Bak projesi ile ülkemizin tarihine de büyük bir tanınma fırsatı ortaya çıkıyor. Şanlıurfa'da yer alan ve insanlık tarihi hakkında bildiklerimizi yeniden düşünmemizi sağlayan Göbeklitepe için çok önemli bir kampanya başlatıldı.

Sevilen ve yaptığı işlerle büyük beğeni toplayan 140 Journos ile birlikte oluşturulan Instagram Story-Belgeseli 4 hafta boyunca 140 journos'un ve Samsung Türkiye'nin Instagram hesabında takipçilerini bekliyor olacak.

Galaxy A Serisi İçin Özel Reklam Filmi!

Yeni Galaxy A serisine özel hazırlanan reklam filminde Yeni Galaxy A serisinin özellikleri ön plana çıkartılırken, kullanıcı deneyimlerini de filmde görebiliyoruz. Kısa kesitlerle Nemrut Dağı'nda güneşin doğuşuyla başlayan film Likya Yolunda devam ediyor ve Tarihi Yarımada görüntüleriyle son buluyor.